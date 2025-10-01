El alcalde Alejandro Char aseguró este martes que el despliegue de la fuerza policial y las estrategias de seguridad implementadas por su administración, están dando buen resultado en Barranquilla.

El mandatario local señaló que en este mes de septiembre, la capital del Atlántico logró una importante “reducción de delitos”, frente al mismo mes del 2024. “Homicidios a un 56%; hurto a personas a un 34%; hurto a comercio a un 89%; y extorsión a un 87%”.

Asimismo, manifestó a través de su cuenta de X: “Gracias a Dios, hoy podemos anunciar que la seguridad en Barranquilla está dando buenos resultados”.

Char aseguró que estos resultados son posibles gracias a las inversiones que están realizando en materia de seguridad “con los impuestos de los barranquilleros”, destacando la implementación de nuevos softwares, CAI, estaciones, motocicletas, modernización de equipos y más herramientas tecnológicas para la tranquilidad de nuestra gente.

“Le pedimos a la Policía que no baje la guardia, porque los barranquilleros merecen vivir en paz y tranquilidad. ¡Vamos con toda, que sí se puede!“, enfatizó el alcalde en la noche de este 30 de septiembre.

Cortesía Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, entrega un balance positivo sobre la seguridad de la ciudad.

Por su parte la Alcaldía de Barranquilla manifestó que las ‘Caravanas por la vida’ también han jugado un papel importante para la reducción de la criminalidad, destacando las labores investigativas de la Policía y otras estrategias que permitieron una reducción del 56% de homicidios en comparación con septiembre del año pasado.

“Otros delitos de alto impacto que tuvieron disminución fueron: actos sexuales, 31%; hurto a personas, 34%; hurto a comercio, 89%; hurto a residencias, 46%, y de hurto de automotores, 60%”, aseguró el Distrito, a través de un comunicado.

Finalmente, la alcaldía indicó que “continúa robusteciendo las capacidades de la fuerza pública con la finalidad de que cada vez sea más efectiva en la lucha contra todos los delitos y la comunidad pueda sentirse segura”.