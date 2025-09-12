Un nuevo homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay se realizó este viernes en el marco del Latam Fintech Market, que se cumple en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla.

Previo al inicio a un nuevo espacio de debate entre candidatos presidenciales, el moderador Lucas Pombo anunció que una silla de color blanco permanecerá vacía.

“Este es el lugar de una persona que no está presente, pero que debería estar aquí debatiendo y a quien recordemos hoy”, dijo Pombo en la antesala del debate en medio del aplauso de los asistentes.

Orlando Amador Precandidatos debaten sus ideas en el Latam Fintech Market.

En este espacio se encuentran presentes los precandidatos Claudia López, Paloma Valencia, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán y Mauricio Gómez Amín, quienes presentan sus propuestas para el fortalecimiento del sistema financiero y la industria Fintech en el país.

Cabe recordar que en la jornada de instalación, el presidente del gremio de las fintech, Gabriel Santos, dijo que la última conversación que tuvo con Uribe Turbay fue sobre la importancia de este sector para la economía del país.

“Mal haríamos nosotros en no reconocer que si la violencia no hubiera vuelto a tocar la vida de ustedes, una familia que tanto le ha dado a este país y a la que este país tanto le ha quitado, Miguel estaría sentado aquí con nosotros”, mencionó Santos.

