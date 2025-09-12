Durante la madrugada de este viernes unos oficiales hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que había sido violentamente degollado y abandonado a sus suertes en plena vía pública.

El reloj marcaba las 12:05 a. m. cuando los habitantes del barrio Las Palmas descansaban en la tranquilidad de sus hogares. Sin embargo, mientras unos patrulleros realizaban rondas de vigilancia por la zona, estos divisaron en la lejanía lo que parecía ser un cuerpo tumbado en el piso entre la calle 34 con carrera 7B.

Al acercarse, estos se percataron que el cuerpo, perteneciente al de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, tenía dos profundas puñaladas a la altura del cuello y no registraba signos vitales.

Ante la dantesca escena, los oficiales observaron que alrededor del occiso permanecía un arma cortopunzante tipo cuchillo, misma con la que el agresor le habría causado las mortales heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta labores de campo con el objetivo de esclarecer los móviles de este nuevo homicidio y dar con el paradero de los agresores.