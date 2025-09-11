Luego de la recuperación del sagrario y los vasos sagrados de la parroquia Santa Marta, ubicada en el barrio Simón Bolívar, el arzobispo de Barranquilla, Pablo Emiro Salas Anteliz, declaró excomulgados a los responsables del hurto en un hecho que tildaron de “sacrilegio”.

“Declarase la excomunión (latae sententiae), a quién o quienes cometieron este delito”, reza un documento firmado por el arzobispo y el presbítero canciller, Dagoberto Rhenals López, y emitido este miércoles 10 de septiembre, día en el que se recuperaron los elementos hurtado.

En ese sentido, la Arquidiócesis de Barranquilla informó que tanto el sagrario como los vasos sagrados fueron encontrados “en medio de la basura y escombros al interior del patio de la casa parroquial”.

Es por ello que para pedir “la conversión de los responsables” en todas las parroquias, y demás lugares de culto de la Arquidiócesis, se realizarán durante el jueves 11 de septiembre “prudentes actos de desagravios y expiación (…) ofreciendo las oraciones, sacrificios y actos de culto como reparación por la ofensa cometida”.

De manera simultánea en la parroquia Santa Marta se oficiará una eucaristía de desagravio, adoración y procesión de desagravio a las 6:30 p.m.

Este hecho de hurto fue confirmado por el padre David de la Hoz, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Las Nieves, quien expresó su solidaridad con el sacerdote Arquímedes González, responsable de la parroquia afectada, y con todos los feligreses.

“Pido apoyo y oración solidaria para esta comunidad y para el padre Arquímedes González en estos momentos difíciles y tristes”, señaló el sacerdote en su momento.

Tras conocerse la noticia la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que indagaba el caso.