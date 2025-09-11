En la noche de este miércoles 10 se registró un fuerte ataque con explosivos en la ciudad de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que las detonaciones fueron escuchadas por la comunidad del barrio de Loreto, sector de la Asomadera.

Leer más: Petro retira a mayor general Garzón Rey de las Fuerzas Militares por presuntos vínculos con narcos

De acuerdo con el mandatario, las explosiones afectaron una de las torres de energía de EPM. Además, aseguró que las autoridades se encuentran en el lugar verificando la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las FARC.

#Medellín/ en alerta tras potente explosión registrada esta noche



cierre preventivo en la calle 19A con carrera 27 y la calle 29, esto debido a la explosión presentada en los últimos minutos en el sector Loreto, La Unidad residencial con afectaciones es Guayacanes en la parte… pic.twitter.com/MC0A9YXM5b — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 11, 2025

“Personal del ejército y policía antiexplosivos se encuentran en el lugar. EPM también se encuentra el lugar verificando la situación, y aunque hubo alteración en la transmisión de energía, no hay usuarios sin prestación del servicio al momento.”, escribió el mandatario local a través de redes sociales.

Gutiérrez calificó el hecho como un “acto terrorista”, que se habría perpetrado como “respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en Campamento.”

🚨 En horas de la noche hizo presencia la policía en vía Loreto sector de la Asomadera para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las FARC. En el sector hubo detonaciones y se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM. Personal del… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 11, 2025

Ante esto, el partido Centro Democrático expresó su voz de rechazo. “El ataque contra la infraestructura de EPM es una retaliación del frente 36 de las FARC tras la acción de la Fuerza Pública en Antioquia. Respaldamos al alcalde Federico Gutiérrez, a la Policía y al Ejército. Medellín no se doblega ante los violentos.”