Este miércoles 4 de marzo, a las 7:00 de la noche, en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Salas, y el obispo auxiliar, monseñor Edgar Mejía, presidirán un momento de oración por los comicios que se avecinan en el país.

Ante la proximidad de las elecciones para Congreso de la República, así como para presidente y vicepresidente de Colombia, la Arquidiócesis de Barranquilla convoca esta jornada de oración como signo de unidad, responsabilidad y compromiso cristiano con el bien común.

La invitación se dirige a los católicos y personas de buena voluntad en general, promoviendo un espacio abierto para pedir a Dios el don de la sabiduría, la paz y el discernimiento en este momento decisivo para todos los colombianos.

La jornada busca promover un ambiente de serenidad, respeto y reflexión en medio de los desafíos sociales y políticos actuales. Como Iglesia católica que peregrina en Barranquilla y el Atlántico, reafirmamos que la oración es una fuerza transformadora que dispone los corazones al diálogo, fortalece la esperanza y nos impulsa a trabajar por la justicia y la reconciliación.

Así, el arzobispo Pablo Salas unirá su voz a la de todos los obispos de Colombia que en reciente comunicado a la opinión pública sobre el tema electoral afirman: “deseamos que “la política como la forma más elevada de la caridad” (León XIV, Discurso en el Jubileo de los gobernantes, 21 de junio de 2025) se convierta en oportunidad para que todos trabajemos por el desarrollo humano integral en aras del bien común”.

