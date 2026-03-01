La Fundación IQ Tecnología, organización dedicada a la formación de niños, jóvenes y universitarios en ingeniería y robótica, alcanzó un resultado histórico en el Campeonato Nacional de Robótica VEX Colombia 2026, consolidándose como el programa de formación más exitoso del país.

La institución obtuvo cuatro (4) premios Excellence Award, el máximo reconocimiento de la competencia, y que otorga cupo para participar en el mundial de robótica VEX en Sant Louis Misouri en el mes de abril, además de múltiples campeonatos de torneo, premios de diseño y reconocimientos especiales en distintas categorías. Dejando en alto el nombre de nuestra ciudad, al medirse y ganar a equipos de Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali, entre otras ciudades.

Este logro posiciona a la Fundación IQ Tecnología como un referente nacional en educación STEM y en el desarrollo de talento en ingeniería desde edades tempranas hasta nivel universitario, consolidándose como el semillero más importante de la región Caribe.

Vea: De ‘Beautiful Liar’ al ‘belly dance’ feminista: la influencia de Shakira en las mexicanas

cortesía

Los equipos participantes forman parte del programa de formación de la Fundación y representan a diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad del Norte y la Institución Universitaria de Barranquilla, además de reconocidos colegios de la región, fortaleciendo el vínculo entre la educación formal y la formación práctica en ingeniería aplicada.

RESULTADOS DESTACADOS

Categoría VEX IQ Elementary

La Fundación participó con dos equipos:

 Blue Stormies: Ganadores del Design Award y Campeones de Torneo en alianza con Hunters. Equipo conformado por niñas entre los 8 y 11 años.

 Hunters: Campeones de Torneo (en alianza con Blue Stormies), Campeones Robot Skills, Premio de los Jueces y primer lugar general de la competencia.

Categoría VEX IQ Middle School

 Blue Storms: Ganadores del Excellence Award, Campeones de Torneo, Premio de los jueces y primer lugar entre 30 equipos. El equipo alcanza por tercer año consecutivo el máximo reconocimiento a la excelencia.

Categoría VEX VRC Middle School

 Cazadores: Ganadores del Excellence Award. Este reconocimiento confirma el alto nivel técnico alcanzado en desempeño del robot, cuaderno de ingeniería y entrevista técnica. A pesar de ser un equipo debutante, logró posicionarse con fuerza en el ámbito nacional.

Categoría VEX VRC High School

 Delta: Ganadores del Excellence Award y Campeones Robot Skills. Fue reconocido como el mejor equipo integral de la categoría High School y obtuvo el puntaje más alto en habilidades de robot.

Categoría Universitaria – VEX U

 IQ1 (en alianza con la Universidad del Norte): Ganadores del Excellence Award y Premio de los Jueces. Obtuvieron el segundo puesto en la clasificación general y fueron reconocidos como el mejor equipo universitario integral del país.

Es el equipo más laureado de Colombia en esta categoría y el único en haber ganado un Design Award en el torneo mundial de robótica en Dallas, Texas (2023). Sus tres premios Excellence en los últimos cuatro años consolidan su liderazgo nacional.

 IQIUB1 (en alianza con la Institución Universitaria de Barranquilla): Ganadores del Design Award, reconocimiento otorgado al mejor cuaderno de ingeniería.

RESUMEN GENERAL DE LOGROS

 4 Excellence Award (máximo reconocimiento nacional)

 4 Campeonatos de Torneo

 2 Campeonatos Robot Skills

 2 Design Award

 3 Judge Award

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

cortesía

“Este resultado es el reflejo de años de formación basada en ingeniería real, disciplina, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Nuestros estudiantes han demostrado que Colombia tiene el talento para competir al más alto nivel mundial.”

Lea: Shakira cierra 13 llenos en Ciudad de México antes de su concierto público en el Zócalo

La Fundación IQ Tecnología es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la formación extracurricular en robótica y tecnología, preparando estudiantes desde nivel escolar hasta universitario para competencias nacionales e internacionales.

La institución excede un agradecimiento especial a la Fundación Tecnoglass y al ingeniero Cristian Daes por su respaldo permanente y su apoyo para hacer posible el cumplimiento de los sueños de estos jóvenes talentos.