El British International School (BIS) Barranquilla anunció la apertura de la convocatoria al Programa de Becas Nsouli Scholars 2026, una iniciativa que otorgará becas completas a estudiantes de todo el mundo con alto desempeño y proyección internacional.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a estudiantes desde los 13 años que demuestren excelencia académica, liderazgo, talento en disciplinas artísticas o deportivas.

Los beneficiarios iniciarán su proceso educativo en septiembre de 2026 y serán anunciados a finales de mayo.

En Colombia, el British International School forma parte de Inspired Education, red global que reúne más de 125 colegios en todos los continentes y cerca de 95.000 estudiantes.

“Los jóvenes colombianos seleccionados podrán cursar sus estudios en el BIS Barranquilla o postularse para ingresar a cualquiera de las instituciones del grupo en otros países, accediendo así a una experiencia educativa verdaderamente internacional”, señaló la entidad.

Las becas Nsouli Scholars cubren el 100 % del valor de la matrícula y, en algunos casos, el internado, facilitando que estudiantes talentosos puedan acceder a experiencias educativas internacionales que potencien su desarrollo académico, personal y profesional desde etapas tempranas.

“Estas becas permiten abrir las puertas de colegios con estándares educativos internacionales a estudiantes que, en otras circunstancias, difícilmente tendrían acceso a esta formación. Además, promueven la integración de familias a comunidades educativas diversas, fortaleciendo entornos que impulsan el desarrollo personal, social y académico de los becarios”, afirmó Santiago Castro, rector del British International School (BIS) Barranquilla.

El Programa Nsouli Scholars, impulsado por Inspired Education y su fundador y CEO, Nadim M. Nsouli, tiene como objetivo ampliar el acceso a educación de clase mundial, promoviendo la formación de jóvenes líderes con visión global y capacidad de generar transformaciones sociales en sus comunidades y países.

El proceso de selección evaluará competencias académicas, nivel de inglés, habilidades personales, liderazgo y proyección social, con el propósito de formar estudiantes con visión global y capacidad de impacto en sus entornos.

Los interesados pueden conocer los requisitos y realizar su postulación en: https://www.inspirededu.com/nsouli-scholars-2026