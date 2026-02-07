La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer el plan logístico, de seguridad y de movilidad que acompañará los distintos eventos del último fin de semana de precarnaval.

En articulación con la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y los operadores de cada actividad, el Distrito “ha dispuesto un esquema integral que busca garantizar el orden, la fluidez del tráfico y la tranquilidad de propios y visitantes, en una ciudad que se prepara para vivir la fiesta con organización y responsabilidad”, según anunció en un comunicado de prensa.

“La Alcaldía de Barranquilla invita a todos los asistentes a disfrutar de los múltiples eventos con alegría y compromiso ciudadano, dando ejemplo de buen comportamiento, respetando las medidas de seguridad y promoviendo la sana convivencia. El llamado es a gozar el Carnaval en paz, para seguir mostrándole al mundo que en Barranquilla se vive y se celebra con respeto, cultura y orgullo”, apuntó el Distrito.

La Alcaldía trabaja con un Puesto de Mando Unificado (PMU) en cada evento masivo, según la necesidad, con el fin de monitorear antes, durante y después de cada espectáculo y garantizar una experiencia segura para hacedores y asistentes.

Para este fin de semana se definió que 1.700 policías se encargarán de custodiar los distintos eventos, adicionales a los que se mantienen para el modelo de vigilancia habitual en los barrios, con patrullajes y acompañamiento permanente.

Carnaval del Suroccidente

En el caso del Carnaval del Suroccidente, se ha dispuesto un acompañamiento con 40 socorristas de la Defensa Civil, tres ambulancias y un Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC).

Asimismo, se ha programado el cierre total de la carrera 26A, entre las calles 76 y 73, el sábado 7 de febrero, de 9:00 a. m. a 7:00 p.m.

El recorrido inicia en la calle 76 con carrera 26A; continúa por la carrera 26, sigue por la carrera 25B hasta la calle 70C, gira a la derecha y continúa por esta vía hasta la carrera 21B; luego gira a la izquierda y avanza por esta carrera hasta llegar a la calle 53D, gira nuevamente a la derecha y toma esta calle hasta la carrera 16, donde finaliza en el parque San Vicente.

Los conductores pueden tomar como rutas alternas las carreras 26B, 24, 20B, 19B y 16, así como las calles 73, 70C, 64, 63, 59 y 53.

Guacherna y Coronación de Reyes del Carnaval Gay 2026

Este evento cuenta con permiso de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público para la instalación de 159 módulos de sillas autorizadas, con un aforo total de 2.780 sillas a lo largo del desfile.

En materia de movilidad, se ha programado el cierre total de la carrera 44, entre las calles 72 y 50, y de la calle 50, entre las carreras 44 y 45, desde el sábado 7 de febrero a las 6:00 p. m. hasta el domingo 8 de febrero a las 3:00 a. m.

Los vehículos que transitan por la carrera 44 en sentido occidente–oriente (hacia el Centro) deberán desviarse por la calle 74, girar a la izquierda y continuar hasta la carrera 46; luego girar a la derecha y seguir por esta vía hasta la calle 45.

Desfile Educativo y Comunitario Faroles y Tambores

Para el Desfile Educativo y Comunitario Faroles y Tambores, organizado por la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico (Fayfa), se ha programado el cierre total de la carrera 47, entre las calles 85 y 84; de la calle 84, entre las carreras 47 y 64; y de la carrera 64, entre las calles 84 y 86 (parque de la Electrificadora), el sábado 7 de febrero, de 6:00 p. m. a 10:30 p. m.

Los conductores podrán utilizar la calle 82 desde la carrera 59 hasta la carrera 46, en sentido norte–sur. Asimismo, podrán tomar la calle 82 y continuar hacia la carrera 46 en sentido oriente–occidente u occidente–oriente.

Desfile Carnaval de los Niños

El domingo 8 de febrero se llevará a cabo, a partir de las 11:00 a. m., el Desfile del Carnaval de los Niños.

Para este desfile, la Alcaldía de Barranquilla otorgó 1.184 permisos, lo que permitirá un aforo de 20.815 sillas a lo largo del recorrido.

En cuanto al acompañamiento institucional y el plan de atención en salud y primeros auxilios, se ha definido el apoyo de 10 ambulancias, distribuidas en los siguientes puntos: parque José Martí (calle 74 entre carreras 49B y 49C); carrera 53 con calles 74, 72, 70, 68, 64, 61 y 55; así como en la carrera 54 con calle 53 y carrera 54 con calle 48.

Adicionalmente, se contará con un Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC) y con 100 socorristas de la Cruz Roja y Sevit Medic.

En lo correspondiente al plan de tráfico y movilidad, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial ha programado el cierre total de la calle 75, entre las carreras 49C y 53; de la carrera 53, entre las calles 75 y 53; de la calle 53, entre las carreras 53 y 54; y de la carrera 54, entre las calles 53 y 48, el domingo 8 de febrero, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Los conductores que transiten en sentido sur–norte por las calles 75, 74, 72, 69, 68, 67, 66, 65 y 64 deberán girar a la izquierda por la carrera 49 hacia el occidente, buscar la calle 79 y continuar su recorrido hacia el norte, o girar a la derecha para continuar hacia el oriente, empalmando con la avenida Murillo.

Quienes transiten en sentido norte–sur por las calles 72, 70 y 68 deberán girar a la derecha por la carrera 54 hacia el occidente, empalmar con la calle 76 y continuar hacia el sur; o girar a la izquierda para continuar hacia el oriente, tomar la calle 64, desviar a la izquierda hasta la carrera 59B, girar a la derecha hasta la calle 58, continuar por esta vía hasta la carrera 55 y girar a la izquierda hasta la carrera 54 para empalmar con la avenida Murillo.