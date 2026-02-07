Un Carnaval del Suroccidente lleno de tradición, identidad y alegría compartida recorrerá este sábado 7 de febrero la carrera 26 para honrar la memoria de Sebastián Guzmán Gallego, rey momo del Carnaval de Barranquilla 2023, quien con su cotidianidad y entusiasmo impulsó esta popular fiesta en cada tambor y cumbia que resonaba por las calles de la ciudad.

De esta manera, el tradicional desfile comenzará su recorrido a partir de las 11:00 a. m. con una caravana simbólica que recuerda su legado y dedicación a fortalecer los procesos culturales de la gran fiesta.

Posteriormente, más de 7.000 artistas en escena, entre músicos, disfraces colectivos, cumbias, comparsas, letanías y expresiones tradicionales aportarán su talento y creatividad para el disfrute de todos los asistentes.

Además, más de 510 agrupaciones folclóricas se unirán a este gran engranaje cultural para confirmar el crecimiento sostenido del Carnaval del Suroccidente.

La monarquía también estará presente en el sur de la ciudad con la participación de la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, y el rey Momo, Adolfo Maury Cabrera.

Así como también los representantes del Carnaval de la 44, el Carnaval de los Niños, y el Carnaval Gay.

Sumado a esto, el recorrido reafirma su carácter incluyente, diverso y plural con el acompañamiento de Luisana Guerra Villazón, emperatriz Nacional de la Cumbia 2026.

Por otro lado, la influencia cultural del Carnaval ha llegado a oídos de grupos nacionales e internaciones que también se unirán al desfile por el suroccidente este año.

Directamente desde Bolivia la agrupación Ballet Folclórico Llajtaymanta creará una puesta en escena ancestral combinada con un espectáculo lleno de autenticidad.

De igual manera, la Fundación Artística San Pascual Bailón, con experiencia en el rescate del joropo y tradiciones llaneras, se trasladará desde Granada, en el Meta, para exponer su sello cultural.

Cierres viales y desvíos

El recorrido del desfile se iniciará en la calle 76 con carrera 26A, continuará por la carrera 26 y seguirá por la carrera 25B hasta la calle 70C. Posteriormente, girará a la derecha hasta la carrera 21B, luego a la izquierda hasta la calle 53D, continuará hacia la carrera 16 y finalizará en el parque San Vicente.

Como rutas alternas, se recomienda a los conductores utilizar las carreras 26B, 24, 20B, 19B y 16, así como las calles 73, 70 C, 64, 63, 59 y 53.