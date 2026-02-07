Un robusto dispositivo de seguridad y tecnología será desplegado por la Gobernación del Atlántico, la Policía Nacional y demás autoridades para garantizar la seguridad de los asistentes a la tradicional Batalla de Flores y al Reinado Intermunicipal de Santo Tomás.

Las medidas fueron socializadas durante un consejo de seguridad realizado este jueves con la participación de las diferentes autoridades departamentales y municipales. En este espacio se articularon estrategias y se revisaron los planes operativos de cara a la jornada, para la cual se espera la asistencia de más de 500 mil personas.

Al respecto, el gobernador Eduardo Verano destacó que la Batalla de Flores es una manifestación cultural que hace parte de la identidad de Santo Tomás.

“Por ello, hemos estructurado un recorrido y un plan logístico que permiten a propios y visitantes disfrutar de este desfile en condiciones de orden, seguridad y convivencia, articulando esfuerzos institucionales para el buen desarrollo de la jornada”, sostuvo.

El dispositivo contempla el despliegue de 550 uniformados de la Policía Nacional, que estarán encargados de custodiar el evento antes, durante y después de la jornada, como parte de un plan integral de seguridad que también incluirá un componente tecnológico sin precedentes en el departamento.

Por primera vez, la Batalla de Flores contará con un sistema especial de videovigilancia articulado al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), que permitirá el monitoreo en tiempo real del desfile y sus alrededores mediante cámaras inteligentes y drones.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, aseguró que este despliegue tecnológico hace parte de la estrategia de seguridad inteligente que la Gobernación viene implementando en el territorio.

“Vamos a tener un componente tecnológico especial con cámaras inteligentes y drones que incluyen inteligencia artificial, conectados al SIES para monitoreo en tiempo real. Tendremos 28 cámaras estratégicamente ubicadas a lo largo del recorrido y dos drones que permitirán vigilancia aérea permanente, lo que nos dará mayor capacidad de prevención y reacción ante cualquier situación”, señaló el secretario Luque.

El funcionario agregó que este piloto tecnológico hace parte del proyecto de seguridad inteligente que la Gobernación adelanta en todo el departamento; “Este es un paso importante hacia el modelo de seguridad inteligente que estamos implementando en el Atlántico. No se trata solo de presencia policial, sino de integrar tecnología, análisis de datos y monitoreo en tiempo real para proteger a la ciudadanía y garantizar eventos seguros”.

Como medida complementaria de seguridad y control visual del público, este año se instalarán 15 torres de altura a lo largo del recorrido del desfile. Estas estructuras permitirán mejorar la visibilidad de los uniformados sobre las zonas de mayor concentración de personas, facilitando la detección temprana de comportamientos sospechosos, evitando hurtos por cosquilleo y fortaleciendo la capacidad de reacción ante cualquier incidente.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, destacó el despliegue operativo que acompañará la jornada: “Tendremos personal en los accesos, zonas de concentración, recorrido del desfile y puntos estratégicos para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes”.

Por su parte, el consejero para la Convivencia del Atlántico, Manuel Díaz, hizo un llamado a los asistentes a disfrutar las fiestas con responsabilidad.

“La invitación es a vivir esta celebración en paz, con respeto y sentido de convivencia. Evitemos las riñas, respetemos a los demás y si va a conducir, no consuma alcohol. Entre todos podemos hacer de la Batalla de Flores una fiesta segura y familiar”, puntualizó.

Detalles del recorrido

La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Santo Tomás dieron a conocer el nuevo recorrido y la logística oficial del desfile de la Batalla de Flores.

Para la versión 49 del desfile, el recorrido tendrá una distancia total de 2,3 kilómetros, iniciando en el sector La Frontera y finalizando en el parque Las Palmeras, con orientación sur–norte. El desfile se desarrollará principalmente sobre la vía nacional 2516, en un trayecto aproximado de un kilómetro (ver gráfico).

El punto de partida será la carrera 1 con calle Nueva, sobre la vía nacional, en el sector La Frontera, mientras que la finalización se realizará en el parque Las Palmeras, ubicado en la calle 8A con carrera 17, barrio Las Palmeras, municipio de Santo Tomás.

Para la adecuada organización y seguridad del evento, las autoridades han dispuesto el ingreso y alistamiento de vehículos, carrozas, comparsas y demás actores culturales sobre la vía nacional 2516, desde el municipio de Palmar de Varela.

La evacuación del desfile y de los vehículos se realizará desde el establecimiento comercial Johnny Parrillas, en dirección a la vía nacional 2516 hacia el municipio de Sabanagrande.

Asimismo, se determinó el cierre total de la vía nacional 2516 (oriental) entre los kilómetros 56 y 64, con el fin de garantizar el desarrollo seguro del desfile.