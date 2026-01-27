En la tarde de este martes 27 de enero se registró la caída de un árbol en el norte de Barranquilla, específicamente en el barrio El Prado. La situación, que fue reportada a través de Wasapea EL HERALDO, no dejó personas lesionadas.

De acuerdo al reporte, el hecho se presentó en la carrera 52, entre las calles 70 y 72. Al menos tres vehículos resultaron afectados por el incidente.

Se conoció que los Bomberos de Barranquilla arribaron al lugar para evaluar la situación y luego retirar el árbol, que dejó la calle cerrada en su totalidad.

Se trata del segundo árbol caído reportado este martes 27 de enero. En la mañana se registro una caída frente a la sede de Comfamiliar ubicada en la calle 79B con carrera 42-650, en el barrio Las Mercedes.

La situación también fue reportada por ciudadanos a través de la línea Wasapea de EL HERALDO, quienes alertaron sobre la obstrucción total de la vía y compartieron un video en el que se observa el árbol, al parecer un tamarindo, tendido sobre el asfalto y ocupando ambos carriles.

El incidente ocurre en medio de una temporada de brisas intensas que se ha hecho más notoria en las últimas semanas en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. De hecho, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene una alerta naranja por fuertes vientos y oleaje en el mar Caribe colombiano, especialmente frente a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar.