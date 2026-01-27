La empresa Air-e anunció que habrá cortes de energía en diferentes sectores de Barranquilla y el Atlántico para este miércoles por trabajos de cambios de redes eléctricas.

En ese sentido, en el barrio Rebolo de Barranquilla continuará la adecuación de redes eléctricas en el sector de la carrera 32 con calle 8, con una intervención programada entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De igual manera, en la línea particular de propiedad del centro comercial Viva se realizarán trabajos técnicos entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana.

De manera paralela, en el circuito Puerta de Oro 4 se adelantarán trabajos de cambio de redes eléctricas y un transformador en el sector de la carrera 1D con calle 2, en el barrio La Rosita del municipio de Puerto Colombia.

Estas labores se ejecutarán en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por otro lado, el personal técnico de Air-e ejecutará otros trabajos en la subestación Ponedera, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la confiabilidad y seguridad del servicio.

Las labores se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, tiempo durante el cual se presentará suspensión del suministro de energía en los municipios y sectores de Ponedera, Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo, Giraldito, Burrusco, Santa Rita, así como en los sectores y fincas ubicados sobre la vía Ponedera – Palmar de Varela.

La empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.