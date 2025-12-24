El pasado lunes 22 de diciembre, más de tres mil personas disfrutaron de un espectáculo navideño ofrecido por la Fundación Tecnoglass ES en la cancha de fútbol del barrio Lipaya, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Se trató de un show inspirado en personajes e historias navideñas, diseñado especialmente para los niños de todas las edades y sus familias, creando un espacio de sana recreación en el que la comunidad pudo disfrutar de la magia de esta temporada.

La Fundación Tecnoglass ES organizó una jornada especial, cargada de música, diversión y una variada oferta gastronómica. Los niños se emocionaron al ver aparecer en tarima a sus personajes favoritos de esta temporada.

El evento cerró con un gran show de fuegos artificiales que iluminó el cielo nocturno en este sector de la capital del Atlántico.

De esta manera, la fundación llevó un mensaje de alegría y unión a las familias del barrio Lipaya, así como de Evaristo Sourdis, El Bosque y Cuchilla de Villate, que colindan con el primero.

“En la Fundación Tecnoglass ES estamos convencidos de que la Navidad es un momento para compartir, unirnos como comunidad y llevar alegría a los niños y sus familias. Por eso, seguimos creando espacios que promueven la convivencia y celebran los valores que nos unen”, expresó Christian Daes, director de operaciones de Tecnoglass.

Agregó que con estas inciativas la fundación ratifica su vocación social y continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar social y el desarrollo comunitario, promoviendo espacios de encuentro y celebración donde priman los valores.