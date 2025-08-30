A través de actividades recreativas, los niños beneficiarios de los comedores comunitarios del barrio Lipaya, se unieron a la celebración del mes de la primera infancia, liderada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

“Con nuestros Comedores Culturales nos unimos a la celebración de la Semana de la Primera Infancia. Qué bonito ver a nuestros niños y niñas contentos en los más de 40 comedores de la ciudad, donde además de disfrutar un almuerzo sabroso, comparten sonrisas, cantan, bailan, juegan y hacen del sábado el día más feliz de la semana. Así fortalecemos la seguridad alimentaria de cerca de 9 mil muchachos y, al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con la primera infancia”, publicó el alcalde Char en su cuenta de X.

Para el alcalde Char, esta jornada fue especial: “Qué lindo poder estar aquí en estos comedores comunitarios que hacemos todos los sábados. Hoy cerramos un mes muy especial que es el mes de la primera infancia”

El mandatario puso de presente que Barranquilla tiene más de 30.000 niños en la primera infancia, “lo que significa que a esos niños de 0 a 5, la mamá los deja en el CDI y puede ir a trabajar. Y ahí tienen sus nutricionistas, sus psicólogos, sus profes. Y esos niños desde muy pequeñitos aprenden lo que es comunicarse, la motricidad fina, la motricidad gruesa”.

Durante el día, los niños recibieron los almuerzos de la mano del alcalde Char, bailaron y pintaron con la dirección de los profesores de la Escuela Distrital de Arte.

El mandatario, además, aseguró que esperan llegar a 70 comedores comunitarios. Actualmente hay 42 comedores abiertos al servicio de los ciudadanos, beneficiando a más de 9.100 niños y niñas.

La entidad distrital indicó que el éxito de esta iniciativa, liderada por el alcalde Char, ha sido el trabajo articulado de la Administración distrital con las juntas de Acción Comunal, los líderes, ediles y ciudadanos.

Enfatizaron que hace parte de la estrategia Plan Alcalde ‘Vamos pa’l Barrio’, para acercar toda la oferta institucional a los barrios, y trabajar de la mano y de cerca con la comunidad.