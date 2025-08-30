Barranquilla, 30 de agosto de 2025. – Personal técnico de la empresa Air-e Intervenida adelantará este domingo 31 de agosto trabajos de mantenimiento eléctrico en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo.

Las labores se ejecutarán entre las 8:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde, lapso durante el cual permanecerán sin servicio de energía los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la zona.

La empresa agradeció la comprensión de la comunidad e indicó que estas acciones buscan optimizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.