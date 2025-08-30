El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará labores de mejora y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar y Magdalena, desde el 1 hasta el 7 de septiembre. La compañía ofreció disculpas a sus clientes por las interrupciones temporales del servicio que se generarán durante la ejecución de estas actividades y solicitó su comprensión, dado que estos trabajos buscan optimizar la calidad y continuidad del suministro de energía.

El lunes 1 de septiembre, se llevarán a cabo trabajos en el circuito San Juan Nepomuceno 2, entre las 8:40 a. m. y las 5:00 p. m., afectando la Calle 17 con Carrera 21, barrio El Progreso, en San Juan Nepomuceno. En Cartagena, el circuito Ternera 1 estará sin servicio de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., en el barrio Los Jardines. Por su parte, en Turbaco, el circuito Ternera 2 tendrá suspensión del servicio de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en sectores como Coloncito, Prado Verde, El Recreo de Los Abuelos y zonas aledañas.

El martes 2 de septiembre, el circuito Piza interrumpirá el servicio de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el corregimiento Los Nísperos y veredas de Achí y Majagual. En Cartagena, el circuito Bosque 9 tendrá suspensión desde las 8:00 p. m. hasta las 9:00 a. m. en Pie de la Popa y Caribe Plaza. El circuito San Jacinto 2 estará sin energía entre las 7:40 a. m. y las 4:00 p. m. en la zona urbana y la vía que conduce de El Carmen a San Jacinto. En Talaigua Nuevo y Santa Ana (Magdalena) se intervendrán los circuitos Talaigua Nuevo 1 y 2, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., afectando zonas urbanas, rurales y corregimientos aledaños. Además, el circuito Villa Estrella 4 suspenderá el servicio de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en el barrio El Pozón de Cartagena.

El miércoles 3 de septiembre, la línea 573 tendrá interrupción de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Guamal y El Banco (Magdalena), así como en sus corregimientos y veredas. En San Juan Nepomuceno, el circuito San Juan Nepomuceno 2 estará sin servicio de 7:35 a. m. a 4:00 p. m., afectando barrios como Barranquilla, Silencio, Los Nogales, El Valle, La Paz y San Pedro. En Cartagena, el circuito Zaragocilla 7 suspenderá el servicio de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en el barrio La Campiña y sectores de El Pozón.

El jueves 4 de septiembre, el circuito San Estanislao 2 tendrá trabajos de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. en la zona urbana y rural de San Cristóbal y en corregimientos como El Porvenir, Las Cruces e Higueretal. En Cartagena, el circuito Villa Estrella 3 estará sin servicio de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. en el barrio El Pozón. Ese mismo día, el circuito Zambrano 3 interrumpirá el servicio de 7:00 a. m. a 2:40 p. m. en Zambrano y Córdoba, y el circuito Santa Isabel (Magangué) tendrá suspensión de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. en zonas rurales de Pueblo Nuevo, Galeras y San Benito de Abad (Sucre), así como en corregimientos y fincas cercanas.

El viernes 5 de septiembre, el circuito Bayunca 2 tendrá interrupción de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. en Arroyo Grande y fincas aledañas. En Cartagena, el circuito Bosque 4 suspenderá el servicio de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en el barrio Bruselas. En los municipios de San Sebastián de Buenavista, San Zenón y Guamal (Magdalena), el circuito Mompox 5 estará sin energía de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y en Santa Rosa del Sur, el circuito San Blas interrumpirá el servicio de 8:20 a. m. a 5:00 p. m.

El sábado 6 de septiembre, la línea 573 tendrá suspensión de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en Hatillo de Loba, Tiquisio, Barranco de Loba y otros municipios, mientras que el circuito San Estanislao 1 estará sin energía de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en Soplaviento y San Estanislao.

Finalmente, el domingo 7 de septiembre, la línea 615 interrumpirá el servicio de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en zonas rurales y urbanas de Arjona, Mahates, María La Baja y San Onofre (Sucre). En Cartagena, los circuitos Membrillal 1 y 6 estarán sin energía de 5:00 a. m. a 5:00 p. m. en sectores industriales de Mamonal y Zona Franca. Ese mismo día, los circuitos Ternera 1, 4 y 6 suspenderán el servicio de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. en barrios y sectores de Cartagena y Turbaco.

Afinia reiteró que continúa trabajando para ofrecer un servicio más estable y eficiente, y recordó que los usuarios pueden comunicarse a través de las líneas 115, 605 650 21 20, 01 8000 919191, la oficina virtual www.afinia.com.co o la aplicación Afiniapp para resolver dudas, realizar pagos y reportar novedades.