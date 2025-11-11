Debido a las detonaciones de pólvora, golpes e insultos, los delegados de los estudiantes de la Universidad del Atlántico decidieron levantar la asamblea multiestamentaria por falta de garantías para su realización.

Ante esto se determinó que en las próximas horas definirán la nueva fecha para llevar a cabo este encuentro, el cual debería quedar programado para esta misma semana.

Y es que desde minutos antes la tensión era evidente en la cafetería central de la sede norte, en Puerto Colombia. Esta vez había polarización entre los alumnos, divididos entre continuar el paro o volver a la normalidad académica.

Pronto el sitio se llenó de pancartas y las diferencias que habían en posturas pasaron de unas arengas a empujones, piedras volando y, finalmente, golpes.

Tras unos 20 minutos de desordenes y agresiones, sumadas a múltiples detonaciones de pólvora, el representante de estudiantes, José Marchena tomó el megáfono para anunciar la suspensión del espacio asambleario: “las garantías no están dadas, por lo tanto levantamos este espacios”.

Inmediatamente, los sectores en contra del paro protestaron y se recrudecieron las agresiones.

Marchena sostuvo a EL HERALDO que “la violencia que se vio nos hace tener que suspender, de inmediato vamos a reunirnos los líderes estudiantiles y representantes para ver qué acciones tomar, ya sea mañana, pero asamblea tiene que haber. No nos podemos quedar sin hacerla”, resaltó.

En tanto, la mayor cantidad de estudiantes se dispersó en medio de un clima de tensión que sigue reinando en el campus, a la espera de la notificación de la nueva fecha.