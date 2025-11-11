En enfrentamientos a trompadas y piedras se trasformó el espacio de la cafetería de la Universidad del Atlántico en su sede norte.

Mientras se esperaba a que llegarán todos los estamentos citados para el desarrollo de la asamblea, una lluvia de piedras y objetos contundentes comenzaron a caer sobre los presentes.

Jhony Olivares

Pronto la situación escaló a enfrentamientos a golpes entre diferentes estudiantes, algunos cayendo algunos por las escaleras.

Entre amenazas e insultos, la concentración se diluyó, quedando muy pocos estudiantes en la cafetería central.

Jhony Olivares

Minutos antes, una persona había sido expulsada, señalada por los estudiantes de no pertenecer a la comunidad universitaria, lo cual devino en enfrentamiento entre las facciones.

De momento se desconoce si se proseguirá con el acto o será aplazado por falta de garantías.