Decenas de estudiantes ya se dan cita en las instalaciones del comedor central de la Universidad del Atlántico en su sede norte, en Puerto Colombia, para realizar hoy la asamblea multiestamentaria.

Leer también: Mintransporte prorroga por seis meses la suspensión del cobro en el peaje Papiros para categorías I y II

En la misma no solo tendrá voz el estamento estudiantil, sino también profesores, trabajadores y empleados administrativos.

Esta vez, al menos en cuanto a estudiantes, las posiciones son mixtas con carteles y pancartas.

De un lado, hay quienes siguen impulsando el paro indefinido y la renuncia inmediata del rector Leyton Barrios y la representante de los estudiantes ante el CDI, Angelli Díaz Cordero.

Por otro lado, hay un nutrido grupo que propone la reactivación de las clases, incluso el respaldo a Barrios cómo rector

Así mismo, está vez hay pancartas que rechazan la intervención del Gobierno nacional, en nombre del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti.

Importante: El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval es el nuevo comandante de la Policía del Atlántico

La asamblea debería dar inicio en las primeras horas de la tarde de este martes.