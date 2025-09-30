Siguen conciéndose los estragos de las fuertes precipitaciones que se presentaron en la noche del lunes 29 de septiembre, las cuales estuvieron acompañadas por tormentas eléctricas. De acuerdo con un informe preliminar de la unidad de Bomberos de Barranquilla, la tormenta eléctrica propició la caída de múltiples árboles en distintos sectores del Distrito.

“A primera hora pudimos desplazar todas las máquinas a todas las jurisdicciones y localidades, para que efectuaran unos barridos y se dieran cuenta del tipo de emergencias que había dejado el aguacero de anoche, que básicamente eran árboles en la vía y a punto de colapsar también”, informó a EL HERALDO César Augusto Fonseca, subcomandante de Bomberos.

De acuerdo con el encargado, alrededor de 12 árboles se cayeron en la ciudad en sectores como la carrera 53 con avenida circunvalar; carrera 64 #91-125; calle 41D #1B-109; carrera 36 con 39; carrera 22C con 78, y calle 46 con 46 - 171.

Asimismo, el subcomandante notificó que tienen desplegadas 7 máquinas haciendo inspecciones en la ciudad.

“Estamos haciendo un barrido para hacer reconocimiento donde hay áreas afectadas. Tenemos siete máquinas disponibles trabajando en la calle en este momento”, expuso.

Entretanto, en conversación con EL HERALDO, el mayor Armando Rodríguez, comandante de la Defensa Civil en Atlántico, notificó que no se registraron pérdidas humanas en Soledad; sin embargo, están verificando el caso de un niño que fue, aparentemente, arrastrado por un arroyo.

“Estamos esperando confirmar con sus padres y con la persona que nos dio la información. Hasta el momento no está confirmado”, reveló el mayor.

Recomendaciones a la comunidad

Teniendo en cuenta que la temporada de lluvia continuará, el subcomandante Fonseca sugirió a la comunidad evitar colocar vehículos debajo de los árboles; asegurar techos, e inspeccionar que las conexiones eléctricas funcionen en óptimas condiciones.