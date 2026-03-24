Un total de 1.200 estudiantes de instituciones educativas oficiales de Soledad iniciaron la fase intensiva de preparación para las Pruebas Saber 11 de 2026, como parte de una estrategia liderada por la Administración municipal para fortalecer el desempeño académico de los jóvenes.

La iniciativa, desarrollada por la Secretaría de Educación en alianza con el Grupo Educativo Cinco, se pone en marcha luego de la aplicación de una prueba diagnóstica a 3.709 estudiantes de grado 11 en las 33 instituciones públicas del municipio.

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El acto de inicio se llevó a cabo en la Institución Educativa ITIDA, donde la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, junto a la secretaria de Educación, Carolina Correa Gallardo, rectores y representantes del aliado educativo, firmaron un acta de compromiso para impulsar la mejora de los resultados académicos en el municipio.

La estrategia contempla un enfoque diferenciado. De los estudiantes evaluados, 1.000 harán parte de un programa intensivo de refuerzo académico, mientras que 200 con mejor desempeño recibirán acompañamiento especializado orientado a potenciar sus habilidades y alcanzar niveles de excelencia.

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Este proceso forma parte de una ruta que inició con la evaluación diagnóstica realizada entre el 24 de febrero y el 5 de marzo, la cual permitió identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los estudiantes.

Durante el lanzamiento, la alcaldesa destacó la importancia de esta apuesta educativa. “Estamos convencidos de que la preparación de nuestros estudiantes es la base para construir un mejor futuro. Por eso seguimos invirtiendo en estrategias que garanticen resultados de calidad y mayores oportunidades para nuestros jóvenes”, afirmó.

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Por su parte, la secretaria de Educación subrayó que este tipo de procesos evidencian el compromiso del municipio con la formación académica.

“Venimos de obtener resultados históricos en las Pruebas Saber 11 de 2025 y este año estamos fortaleciendo aún más las competencias de nuestros estudiantes”, señaló.

Desde las instituciones educativas, la iniciativa también fue valorada como un paso clave para mejorar el rendimiento académico.

El rector de la Institución Educativa Manuela Beltrán, Nelson García, destacó que este acompañamiento permitirá orientar a los estudiantes hacia mejores resultados.

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A su vez, la estudiante Elianys Padilla, de la Institución Educativa Villa María, aseguró que estos espacios de preparación generan mayor confianza frente a la prueba.

“Nos ayudan a sentirnos más seguros y motivados para cumplir nuestras metas académicas”, expresó.

Con esta estrategia, la Administración municipal busca no solo mejorar los resultados en las Pruebas Saber 11, sino también fortalecer las competencias de los estudiantes y ampliar sus oportunidades de acceso a la educación superior.

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