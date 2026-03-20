Avanzan los trabajos de construcción de la oreja de acceso vehicular en el puente Simón Bolívar, ubicado en la intersección de la Calle 30 con la avenida Circunvalar, en el municipio de Soledad, una intervención que busca optimizar la movilidad en este importante corredor vial.

El proyecto contempla la habilitación de un nuevo acceso en sentido sur-norte, que permitirá una conexión directa desde la Circunvalar hacia la Calle 30, facilitando el tránsito de vehículos y reduciendo los tiempos de desplazamiento en la zona.

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Esta obra se suma a las intervenciones de pavimentación previamente ejecutadas en la Calle 30, especialmente en los sectores de Tauro y California, como parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para mejorar la infraestructura vial.

Obras en ejecución

En el desarrollo del proyecto se han adelantado trabajos como el reemplazo de barandas del puente, la instalación de juntas de dilatación, el fresado de la capa de rodadura y la aplicación de nueva carpeta asfáltica.

Asimismo, se ejecutan labores de construcción de cunetas y bordillos en concreto, reconformación y protección de taludes, demolición y reconstrucción de losas de protección, rellenos de estribos, e instalación de separadores y barras de protección.

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Estas acciones buscan garantizar mayor seguridad vial, durabilidad de la estructura y mejores condiciones de tránsito para los usuarios de este corredor.

Gestión institucional

Los trabajos iniciaron en octubre del año anterior y hacen parte de un contrato marco del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que contempla la intervención de varios puentes a nivel nacional.

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La ejecución de esta obra responde a las gestiones adelantadas por la Alcaldía de Soledad ante el Gobierno nacional, con el objetivo de incluir esta infraestructura dentro de los proyectos priorizados.

Con este avance, la administración municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial, apostándole a proyectos que mejoren la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes del municipio y del área metropolitana.

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