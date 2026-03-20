La Gobernación del Atlántico puso en marcha un operativo especial de seguridad para garantizar el desarrollo de la agenda turística, deportiva y cultural programada durante este fin de semana en distintos municipios del departamento.

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El dispositivo contempla el despliegue de más de 1.000 uniformados de la Policía Nacional, quienes estarán ubicados en puntos estratégicos, escenarios deportivos, vías de acceso y zonas de alta afluencia, con el objetivo de preservar el orden público, la movilidad y la convivencia ciudadana.

Entre los eventos que contarán con acompañamiento de las autoridades se encuentran la válida del Campeonato Nacional de Motocross en Sabanilla, el Salinas Fest y el Festival de la Ciruela en Campeche, actividades que concentrarán una importante asistencia de público.

Como parte de la estrategia, se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU), que permitirán realizar monitoreo constante y facilitar la toma de decisiones en tiempo real ante cualquier eventualidad.

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El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que se ha dispuesto toda la capacidad institucional para garantizar la seguridad durante estas jornadas.

“Se contará con presencia permanente de la fuerza pública, monitoreo desde los PMU y articulación entre las autoridades para responder de manera oportuna”, señaló.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Sánchez, indicó que el operativo se mantendrá activo durante todo el fin de semana, con énfasis en labores de prevención y control.

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Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que participe de estos eventos con responsabilidad y acate las recomendaciones de las autoridades.

Desde la Gobernación del Atlántico reiteraron la invitación a propios y visitantes a disfrutar de la programación con cultura ciudadana, respeto por las normas y compromiso con la convivencia, contribuyendo así al posicionamiento del departamento como destino turístico y cultural.

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