Los generadores térmicos le pidieron al Gobierno nacional adoptar medidas preventivas para garantizar el abastecimiento de energía y mitigar riesgos en el suministro, ante la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se presente en el país durante el segundo semestre de 2026.

Lea aquí: 4.274 cupos gratuitos disponibles para Escuelas de Formación Deportiva en Barranquilla

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) señaló que, según alertas del IDEAM y XM, un escenario de sequía similar al de 2015-2016 obligaría a depender en mayor medida de la generación térmica, que en eventos recientes ha llegado a cubrir hasta el 58% de la demanda eléctrica.

Insistió en la necesidad de asegurar el suministro de gas, carbón y combustibles líquidos, así como coordinar el mantenimiento de plantas, resolver problemas financieros del sector y fortalecer el monitoreo del sistema energético.

Advirtió además que una falta de preparación podría aumentar el riesgo de desabastecimiento eléctrico y obligar a tomar medidas de emergencia que afecten la estabilidad del sector.

En la misiva enviada a al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Antonio Jiménez, explicó que para garantizar la atención de la demanda eléctrica, es necesario asegurar la disponibilidad de gas nacional, mediante la flexibilización de los procesos de comercialización, así como de gas natural licuado (GNL) a través de la planta de regasificación, priorizando su uso en la generación térmica.

Lea también: Minminas descarta apagón y abre debate sobre el cargo por confiabilidad en la tarifa de energía

A esto se suma la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el transporte de carbón, “de manera que las empresas puedan mantener inventarios suficientes, estimados en cerca de 450 mil toneladas mensuales para generación”.

También hace énfasis que se requiere asegurar la disponibilidad de combustibles líquidos para las plantas térmicas que lo necesiten, especialmente en el interior del país, con una demanda proyectada entre 25.000 y 30.000 barriles diarios, dependiendo de la intensidad de las condiciones climáticas.

Coordinar mantenimiento de las plantas y evaluar situación de Air-e.

El líder gremial también pide que se revise y coordine las fechas de mantenimiento programado de las plantas del sistema eléctrico, con el fin de garantizar su disponibilidad durante el segundo semestre de 2026.

Al tiempo, solicitó que se evalúe la situación financiera de la empresa Air-e que, actualmente se encuentra intervenida, “para asegurar el pago oportuno a los generadores térmicos y que estos cuenten con el capital de trabajo necesario para respaldar su operación”, reiteró.

Finalmente, Castañeda reiteró su llamado al Gobierno nacional para que establezca mecanismos adecuados para minimizar los riesgos de desabastecimiento eléctrico y evitar tomar medidas apresuradas que puedan afectar la credibilidad institucional y la confianza en el marco regulatorio vigente.