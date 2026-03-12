En la tarde de este jueves, las autoridades en el municipio de Soledad reportaron el hallazgo de dos fetos en un baño de una IPS.

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Al parecer, los dos fetos habrían sido expulsados por una joven que llegó al centro asistencial en busca de atención médica debido a un “fuerte dolor abdominal”.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, “se ha procedido a la denuncia respectiva para el levantamiento de los cadáveres de los fetos de una edad gestacional de aproximadamente de 20 semanas”.

Las autoridades del municipio notificaron el caso a la Policía Nacional y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que asumieron el procedimiento correspondiente para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, explicó que la joven ingresó inicialmente al área de urgencias manifestando dolor abdominal, sin indicar que estaba embarazada.

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“Se acerca una mujer joven acude por un dolor abdominal, no manifiesta estar embarazada, solamente informa un dolor abdominal. La Clasifican como triage 3 y cuando el médico la llama a los 10 minutos ya la joven no estaba”, comentó el funcionario.

Según relato, minutos después una trabajadora de servicios generales ingresó al baño de la institución y encontró los dos fetos, situación que fue reportada de inmediato al personal médico y a las autoridades.

“Posteriormente, cuando la señora del aseo se dirige al baño encuentra los dos fetos. En ese momento notificamos a la Secretaría de Gobierno, acude la Policía del cuadrante y también fue notificado el CTI para el procedimiento correspondiente”, agregó Barrera.

El secretario indicó que la información sobre la edad gestacional deberá ser confirmada por las autoridades judiciales, ya que inicialmente se ha mencionado que podría tratarse de aproximadamente 20 semanas.

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“Nosotros los médicos utilizamos ecografía y el examen de la paciente para saber las semanas de gestación, pero con un feto así expuesto y sin más información no se puede precisar exactamente lo ocurrido, por lo que debe ser objeto de investigación”, precisó.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la mujer involucrada para que se acerque a las autoridades y entregue su versión de los hechos, con el fin de esclarecer lo sucedido.

Asimismo, también reiteró la importancia de que las mujeres gestantes acudan de manera temprana a los controles prenatales y que quienes no deseen quedar embarazadas accedan a métodos anticonceptivos disponibles en las instituciones de salud.

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