Aunque en los últimos días se han registrado prolongadas jornadas de lluvias en el territorio nacional y en el Caribe colombiano, los municipios del sur del Atlántico no sufrieron afectaciones de manera directa por el fenómeno. No obstante, existe una preocupación porque en este periodo aumentaron los niveles del Canal del Dique y el río Magdalena, los cuales —según la comunidad—están cerca a los 5 metros.

Le puede interesar: Obras de la nueva estación de Policía del Malecón de Rebolo están al 50 % de ejecución

De acuerdo con Gustavo de la Rosa, líder del sur del departamento, este panorama ha causado alarma en la comunidad aledaña.

“Siempre se genera alarma cuando el Canal del Dique aumenta sus niveles, porque empiezan a preocuparse las comunidades y los municipios del sur del Atlántico”, señaló el líder social a EL HERALDO.

Por otra parte, otros líderes comunitarios alertaron sobre el retiro y la reasignación de recursos del megaproyecto del Canal del Dique, reclamando la intervención urgente de puntos críticos. Asimismo, cuestionaron la falta de voluntad del Gobierno y las autoridades locales.

“La preocupación sigue latente: que no se hagan las obras a tiempo y que el Estado no le ponga tantas trabas al proyecto del canal del Dique, que protege la vida de más de un 1.5 millones personas del norte de Bolívar, sur del Atlántico, Sucre y otras zonas, incluyendo Cartagena, que a veces se ve afectada en la Bahía por estos temas”, señaló, a su turno, Uriel Ávila, también representante de la comunidad de esta zona del departamento.

Asimismo, advirtió que, ante la inacción estatal, no descartan nuevas movilizaciones y bloqueos, como los realizados en 2022.

“Si no se hacen las obras de mitigación a tiempo, el mismo pueblo va a generar bloqueos, como se hizo en 2022, cuando hubo un paro fluvial que duró diez días. Las comunidades se están preparando para hacerlo río arriba y río abajo, porque ya estamos cansados de lo mismo”, señaló Uriel.