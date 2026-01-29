Siguen avanzando las obras de la calle 72, según los últimos datos suministrados por la Alcaldía de Barranquilla. Los trabajos incluyen la reconstrucción de espacio público con losetas podotáctiles, demolición del separador central, instalación del nuevo sistema de alumbrado público, tuberías de redes de acueducto y alcantarillado, gas y construcción de nuevos bordillos.

Este proyecto, que comprende la intervención desde la carrera 38 hasta la carrera 60, representa 2.5 kilómetros renovados en los que los distintos actores viales, como transeúntes, conductores, entre otros tendrán mejores condiciones para su movilidad.

A la fecha se han construido 1.090 metros cuadrados de parqueaderos lineales de los 3.000 metros cuadrados que se construirán en total.

“La transformación de la calle 72 contempla la construcción de andenes amplios con criterios de accesibilidad universal, en cumplimiento de la normatividad vigente para la movilidad segura y accesible del peatón con rampas, losetas con guías táctiles y alertas, entre otros elementos necesarios para personas con discapacidad”, aseguró el Distrito.

En detalle, según los datos del Distrito, la primera fase de actividades, el primer frente de trabajo ha logrado, entre las carreras 38 y 41C, la demolición de 3.879 metros cuadrados de andén para darle paso a la instalación de 3.979 metros de losetas generando un espacio público inclusivo.

En este punto de la calle 72 ya se completó la instalación de 1.400 metros de tubería de alcantarillado. Se construyeron 20 pozos de inspección de la red de alcantarillado y se han fundido 1.642 metros lineales de bordillos nuevos en concreto.

En el segundo frente, entre las carreras 44 y 46, se han demolido 1.303 metros cuadrados de andenes y se avanza en la instalación de losetas.

En el tercer frente, que comprende desde la carrera 46 hasta la carrera 47, se han intervenido 640 metros cuadrados para la instalación de andenes nuevos en la misma área, sumado a 180 metros lineales de bordillo que ya fueron desmontados.

Por su parte, en el cuarto frente, entre las carreras 55 y 60, se han desarrollado trabajos de demolición de 2.682 metros cuadrados de andén, además del retiro de cerca de 1.062 metros lineales de bordillos en ambas calzadas, incluyendo el separador central.

La obra de recuperación de la calle 72 también comprende la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en las zonas donde sea necesaria, de acuerdo con los estudios previos de diagnóstico de estado y capacidad de dichas redes.