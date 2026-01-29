Con el objetivo de avanzar en la protección del recurso hídrico y mejorar la calidad ambiental de los cuerpos de agua del Departamento, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A) inició el proyecto de Reglamentación de Vertimientos Líquidos Puntuales al Arroyo León, un proceso clave para la recuperación ambiental de este importante sistema hídrico.

Le puede interesar: APP del Dique: ANI asegura que recursos públicos se han utilizado de “forma eficiente”

El proyecto comenzó con un taller de instalación y socialización en una jornada que contó con la participación de representantes de entidades públicas y privadas, usuarios estratégicos del arroyo León y el equipo técnico que estará al frente, quienes conocieron de primera mano el alcance técnico, normativo y participativo de esta iniciativa.

Durante la socialización se abordaron aspectos como la caracterización ambiental del Arroyo León y sus principales presiones; la actualización de la línea base de usuarios y vertimientos; el monitoreo de descargas puntuales; la modelación de la capacidad de carga del cuerpo de agua, y la definición de límites permisibles de vertimiento ajustados a las condiciones reales del arroyo.

Durante el evento, la subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la C.R.A., Ayari Rojano, destacó que este proceso responde al compromiso institucional de la Autoridad Ambiental con la gestión integral del recurso hídrico y la protección de ecosistemas estratégicos como la ciénaga de Mallorquín, receptora final de las aguas del Arroyo León.

“La reglamentación de vertimientos es una herramienta fundamental para ordenar las descargas, proteger la salud pública y avanzar hacia la recuperación ambiental del Arroyo León, a partir de criterios técnicos y de un trabajo articulado con los usuarios”, señaló la funcionaria.

Además: Tránsito de Soledad implementará estrategias para mejorar la seguridad vial en Puerto Armónica

La presentación técnica estuvo a cargo de Luis Fernando Castro Hernández, director técnico de la fase de reglamentación, quien explicó que el proyecto se desarrolla en el marco del contrato 326 de 2025 y se fundamenta en el Decreto 1076 de 2015, así como en la aplicación del Decreto 1553 de 2024, relacionado con la tasa retributiva en el departamento del Atlántico.

El espacio incluyó un diálogo abierto con los asistentes, quienes manifestaron inquietudes, expectativas y disposición para apoyar la validación de la información técnica y participar activamente en las actividades previstas.

Con esta actividad la C.R.A. dio inicio formal a un proceso que se desarrollará de manera técnica, transparente y participativa, orientado a mejorar progresivamente la calidad del Arroyo León y a fortalecer la gestión ambiental del territorio.