A través de un comunicado de prensa, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó sobre los recursos y los movimientos financieros destinados al proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.

La ANI indicó que, a diciembre de 2025, la ANI ha girado al patrimonio autónomo más de $217.477 millones, asegurando que se ha hecho un “uso eficiente y responsable de los recursos públicos”.

Le puede interesar: Colombia solar’: reglamentan el proyecto que convierte el subsidio eléctrico en autogeneración para estratos 1, 2 y 3

Aseveró que el proyecto está financiado mediante recursos de Vigencia Futuras, por un valor total de $5,6 billones de pesos (en precios constantes diciembre de 2020), los cuales se desembolsan y giran al Patrimonio Autónomo de forma programada a través de 29 aportes semestrales.

Puso de presente que los recursos solo son pagados al Concesionario cuando se verifica el cumplimiento de los indicadores técnicos, esto con el fin de garantizar que los desembolsos estén alineados con el avance efectivo del proyecto.

Avances de la iniciativa

De acuerdo con la entidad, el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique se encuentra en etapa Preoperativa (Unidad Funcional 0), en donde se adelantan intervenciones de dragado, adecuaciones y alistamientos que aseguran la navegabilidad y respuesta efectiva en el corredor fluvial.

Durante el tiempo de ejecución del contrato, desde el 1 de junio de 2023, se ha registrado un tránsito de más de 3.500 embarcaciones mayores, sin incidentes que lamentar.

Además, se han removido más de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos a lo largo del sistema, con especial énfasis en el sector de Calamar y en la desembocadura del Canal del Dique en la Bahía de Cartagena.

También se ha adelantado el mantenimiento, rocería y limpieza en más de 120 kilómetros de diques de protección (incluyendo sectores críticos como Santa Lucía, Calamar, Gambote y Soplaviento).

Además: Estos son los cortes de energía programados para este viernes

Simultáneamente a las labores de mantenimiento, el proyecto viene adelantando el Estudio de Impacto Ambiental por disposición de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el cual se espera que en el primer semestre de este 2026 se entregue para continuar, una vez aprobado el estudio, con la ejecución del contrato en su fase constructiva.

Cabe destacar que el proyecto tendrá la construcción de 95 obras civiles sobre el área de influencia del Canal del Dique, incluyendo los complejos cenagosos aledaños que beneficiarán a más de 1,5 millones de personas.

Las intervenciones constructivas están divididas en 2 complejos (Calamar y Puerto Badel) y generarán más de 61.000 empleos directos e indirectos.