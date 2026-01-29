La empresa Air-e Intervenida informó que este viernes se ejecutarán adelantará trabajos en varios circuitos del departamento del Atlántico, con el fin de mejorar la confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica.

En primer lugar, se realizarán labores en los circuitos Sabanagrande 1, 2 y 3, que abastecen a los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.

Las obras que serán realizadas por el personal técnico de Air-e, se ejecutarán entre las 7:00 a. m. y las 12:00 del p. m., periodo durante el cual se suspenderá el suministro de energía en las zonas urbanas y rurales de estas poblaciones.

De manera adicional, se llevará a cabo el mantenimiento de equipos en el circuito Riomar 11, lo que requerirá la desenergización del mismo entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m. Durante este tiempo estarán sin servicio los sectores de Altos de Riomar, Villa Carolina (carrera 65 entre calles 86 y 88), Altos del Parque, Villa del Este, Andalucía, Villamar y Altos de Limón, en Barranquilla.

En Barranquilla continuarán los trabajos de cambio de redes en el barrio Rebolo, específicamente en el sector de la carrera 31 con calle 7, en el horario de 8:15 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Finalmente, el personal técnico intervendrá la red eléctrica en el barrio La Pradera, a la altura de la calle 114 con carrera 36B, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Entre tanto, en el circuito Pital se instalarán reguladores de tensión, por lo que será necesaria la suspensión del suministro eléctrico entre las 8:04 a. m. y las 4:00 p. m. Esta intervención afectará a Galapa, en el tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 11 de la vía Cordialidad, incluyendo fincas y predios ubicados en los sectores de La Cantillera, Fundad San Nicolás, Paluato, Altamira y San Luis.