La Alcaldía de Barranquilla le apuesta a mantener limpias las fuentes hídricas de la ciudad. Es por esto que lideran una estrategia integral para fortalecer el mantenimiento de los cuerpos de agua a través de la trampa del arroyo León, que se encarga de retener residuos sólidos y así evitar la contaminación del medio ambiente.

“En Barranquilla trabajamos por tener nuestras fuentes de agua más limpias. La trampa del arroyo León opera 24/7, reteniendo la basura antes de que llegue al mar y afecte nuestras playas. #BarranquillaEstáDeModa y aquí protegemos las joyas naturales que tenemos. Cada acción suma para seguir construyendo la ciudad que soñamos: en armonía con el medioambiente, más limpia y sostenible”, expresó en su cuenta de X el alcalde.

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Entre las acciones distritales se encuentran labores de limpieza de arroyos por parte de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI) y la empresa Triple A en puntos estratégicos del sistema hídrico.

Actualmente, se realizan intervenciones diarias en la trampa de basuras del arroyo León y en el sistema de caños, incluyendo Caño Arriba, Caño del Mercado, Caño Las Compañías y Caño Los Tramposos.

Asimismo, se han ejecutado trabajos en el arroyo La Mebar y en canales contiguos a la Avenida del Río como trayecto natural de la desembocadura de estos cuerpos de agua hacia el río Magdalena, a la altura del Gran Malecón.

Estas acciones se desarrollan con el apoyo de cuadrillas especializadas de ADI, que permiten mantener el flujo adecuado del agua y reducir la acumulación de residuos en estos canales.

Gracias a la articulación con la Oficina de Servicios Públicos se desarrolla la campaña ‘Barranquilla Limpia y Linda’, con la cual se han recolectado más de 382 toneladas de residuos como colchones, camas, muebles, llantas y podas que, generalmente, son los desechos que contaminan los cuerpos de agua de la ciudad.

Aquí, las personas disponen correctamente de sus residuos sin ningún costo, y reciben información necesaria para cuidar nuestros recursos hídricos.

Por otra parte, en las fuertes lluvias registradas en el mes de enero del presente año, indicaron que también se adelantaron operativos de limpieza que dejaron como resultado la recolección de 71.4 toneladas de residuos y basura como arena, piedras, restos de poda, icopor y objetos voluminosos en las rejillas de desagüe y los canales de la ciudad.

De esta manera, en Barranquilla se retiran anualmente más de 50.000 toneladas de residuos de los cuerpos de agua, incluyendo puntos críticos del sistema de caños, canales y la trampa del arroyo León.

Arroyo León

Barranquilla se levanta sobre barrancas, de ahí su nombre, una condición geográfica que define el recorrido natural de sus aguas y da origen a un complejo sistema de drenaje urbano. Este sistema se divide en dos grandes vertientes: la cuenca oriental y la cuenca occidental. Esta última está conformada por 18 subcuencas que articulan el flujo de 68 arroyos, los cuales recogen el agua de distintos sectores de la ciudad y convergen en un punto clave: el arroyo León.

Antes de que estas aguas continúen su recorrido hacia el mar Caribe, existe una infraestructura fundamental para la protección ambiental de la ciudad: la trampa de basuras del arroyo León, que se puso en funcionamiento en el año 2012 y con la que se ha logrado captar, desde su instalación, cerca de 215.000 toneladas.

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Esta estructura opera las 24 horas del día, durante todo el año, interceptando y reteniendo los residuos sólidos que son arrastrados por los arroyos, especialmente desde el suroccidente de Barranquilla.

Los residuos capturados son retirados de manera permanente y dispuestos adecuadamente en el relleno sanitario Los Pocitos, evitando que lleguen a ecosistemas estratégicos.

El arroyo León desemboca en el mar Caribe justo donde este se une con la ciénaga de Mallorquín, un ecosistema donde se mezclan aguas dulces y saladas, fundamental para la biodiversidad de la región. Sin esta trampa, los residuos impactarían directamente estos cuerpos de agua y playas cercanas como Puerto Mocho, Puerto Colombia y Pradomar.