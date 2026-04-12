La Gobernación del Atlántico anunció la ampliación al 100 % de la cobertura del programa Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM), una estrategia orientada a mejorar la calidad educativa en el departamento.

La socialización, liderada por la Secretaría de Educación departamental, confirmó la vinculación de las 86 instituciones educativas oficiales al programa, tras la incorporación de 36 establecimientos que aún no hacían parte de la iniciativa. Con este avance, la administración del gobernador Eduardo Verano consolida una de las metas clave de su plan de desarrollo.

El mandatario destacó que, así como se ejecutan obras de infraestructura en el departamento, también se priorizan acciones de impacto social como el fortalecimiento del sistema educativo. “Estamos cumpliendo lo que presentamos en el plan de desarrollo ‘Atlántico para el Mundo’, acompañando técnicamente a los establecimientos educativos en procesos de transformación pedagógica y curricular”, afirmó.

Actualmente, el sistema educativo oficial del Atlántico beneficia a cerca de 106.000 estudiantes distribuidos en 206 sedes, quienes recibirán acompañamiento integral para facilitar su tránsito hacia la educación media y superior.

El programa ATEM contempla acciones en transformación pedagógica, ajuste curricular, gestión escolar, formación docente y seguimiento continuo a los procesos educativos, con el objetivo de garantizar trayectorias académicas completas y reducir la deserción escolar.

Resultados y proyección

Los avances del programa ya se reflejan en indicadores clave. La tasa de tránsito inmediato a la educación superior pasó del 44,5 % en 2022 al 50,2 % en 2024. Asimismo, la deserción en educación media se ubica en 1,58 %, por debajo del promedio nacional del 2,86 %.

Más de 100 directivos y 200 docentes han sido formados en el marco de esta estrategia, que busca fortalecer la gestión institucional y mejorar la calidad educativa en los 20 municipios no certificados del departamento.

La meta a largo plazo es que, para 2035, el 60 % de los estudiantes se ubiquen en niveles 3 y 4 de las pruebas Saber 11, y que el 90 % de los jóvenes logren una transición efectiva del grado noveno al undécimo.

Por su parte, la secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro Flores, resaltó que la cobertura total permitirá un acompañamiento más cercano a los estudiantes. “No se trata solo de lo académico, sino de fortalecer los proyectos de vida de los jóvenes y su aporte a la sociedad”, señaló.

La funcionaria también destacó el respaldo de alianzas público-privadas con organizaciones como SURA, Nutresa, Corona y Corpoeducación, que contribuyen a ampliar el alcance del programa.

Impacto en las instituciones

Desde las instituciones educativas, el programa ha generado transformaciones en el enfoque pedagógico. Así lo aseguró el rector de la Institución Educativa Francisco José de Caldas de Baranoa, Alejandro de Alba, quien destacó el fortalecimiento del acompañamiento socioemocional y la relación entre docentes y estudiantes.

“El estudiante siente que tiene un formador cercano que lo apoya en su proyecto de vida. Eso está marcando la diferencia”, indicó.

Finalmente, la estrategia será presentada durante el Cuarto Encuentro Directivo de la Red de Secretarías de Educación por la Educación Media, que se realizará en el Atlántico del 15 al 17 de abril, con el fin de compartir experiencias y avances en la transformación educativa en los territorios.