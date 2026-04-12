Con el propósito de incentivar la conciencia entre los jóvenes y niños a la prevención y el cuidado de ellos, de igual manera sus relaciones sociales y del entorno, El Distrito informó que se dio continuidad a las Caravanas Escolares por la Vida, las cuales siguen recorriendo las instituciones educativas distritales de Barranquilla.

El alcalde Alejandro Char fue enfático en la necesidad de promover el diálogo permanente en las aulas y en sus hogares tras considerar que la formación y la educación de los ciudadanos del futuro es una responsabilidad compartida entre familia, colegio y autoridades.

“Como padres, educadores y autoridades tenemos el deber de estar en comunicación con nuestros muchachos, saber qué están pensando, qué están necesitando y con qué sueñan. Ellos necesitan estar rodeados por nosotros, y desde la Alcaldía estamos generando todos los espacios posibles para que nuestros niños y jóvenes estén atendidos, pero sobre todo se sientan escuchados. No basta con la educación académica, nuestro deber también es proveer herramientas de educación emocional, social y para construir proyectos de vida con propósito, lejos de escenarios de conflicto o que los hagan equivocar sus pasos, por eso estamos llegando a los colegios con esta estrategia y muchas más porque nuestro deber es atenderlos integralmente para que seamos una Barranquilla a otro nivel”, afirmó Char.

A corte de abril de 2026, se han realizado 32 caravanas en todas las localidades del Distrito: 11 en la localidad Metropolitana, 9 en Suroriente, 6 en Suroccidente, 3 en Riomar y 3 en Norte-Centro Histórico.

Las jornadas han llegado a instituciones como la IED Alfonso López, IED Betzabé Espinosa, IED El Pueblo, IED La Concepción, IED Eduardo Santos, IED Brisas del Río, IED Niño Jesús, IED Pablo Neruda y IED COTEDIBA, entre otras.

Con estas intervenciones, estudiantes, docentes y padres de familia reciben orientación sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas, delitos informáticos, violencia, bullying, ciberbullying, uso responsable de plataformas digitales, proyecto de vida e inteligencia emocional.

Además, las caravanas cuentan con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Educación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Comunitaria, el GAULA y la Policía de Antinarcóticos, quienes fortalecen las acciones preventivas en los entornos escolares.

Las Caravanas Escolares por la Vida hacen parte de la estrategia Entornos Escolares Seguros, la cual busca fortalecer la convivencia pacífica, la cultura de la legalidad y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

A través de estas jornadas, la Alcaldía de Barranquilla continúa promoviendo entornos escolares más seguros, inclusivos y protectores, donde los estudiantes puedan desarrollar su proyecto de vida en medio del respeto, la convivencia y la prevención.