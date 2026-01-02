Como cada año, las autoridades del Atlántico reforzaron sus estrategias para garantizar la seguridad durante las celebraciones decembrinas. Si bien las festividades del último mes de 2025 dejaron un balance positivo en términos de orden público, una de las problemáticas que registró un aumento significativo fue el uso de pólvora.

Pese a los esfuerzos institucionales para enfrentar la comercialización y manipulación ilegal de estos artefactos, los casos de personas lesionadas por pólvora aumentaron de manera considerable frente a 2024. Las campañas de sensibilización, las medidas de seguridad y los controles implementados no lograron impedir que en el departamento del Atlántico se registraran un total de 96 personas quemadas, a corte de las 8:00 a. m. del primero de enero.

De ese total, 55 casos correspondieron a municipios, siendo Soledad el territorio con mayor número de afectados, con 20 personas lesionadas. Le siguieron Santo Tomás, con seis casos; Malambo, Sabanagrande y Santa Lucía, con cuatro cada uno; Galapa, Palmar de Varela y Suan, con tres casos; Puerto Colombia, con dos; y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Repelón, Polonuevo y Usiacurí, con un caso reportado en cada municipio.

Esta cifra representa un aumento del 45.9 % en comparación con 2024, año en el que el departamento presentó 37 personas quemadas.

Las autoridades también informaron que entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero se registraron cinco casos de lesiones por pólvora en el departamento, entre ellos, un menor de edad en Galapa.

Del total de afectados, 13 son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y 42 corresponden a adultos. En cuanto a las personas mayores de edad lesionadas, 31 se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Ante este panorama, la administración departamental insistió en la responsabilidad de padres, madres y cuidadores frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes, recordando que la pólvora “no es un juego y que su manipulación por parte de menores constituye un riesgo grave para su integridad física”.

Al respecto, la secretaria de Salud (e) del Atlántico, Leonor Pérez Blanco, subrayó la importancia del autocuidado en la población adulta, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos registrados están asociados al consumo de alcohol.

“Mezclar bebidas alcohólicas con la manipulación de pólvora multiplica el riesgo de accidentes. La gran mayoría de los adultos lesionados estaban bajo los efectos del alcohol y hoy reciben atención médica. El llamado es claro: no manipular pólvora y celebrar de manera responsable”, indicó.

Aumento en el Distrito

En el caso de Barranquilla, el balance también fue desfavorable. La capital del Atlántico registró 41 personas lesionadas por pólvora en 2025, lo que representa un aumento del 24.2 % frente a 2024, cuando se reportaron 33 casos. Tan solo entre la noche del 31 de diciembre y la mañana del primero de enero se presentaron cuatro lesionados.

Por otra parte, la ciudad también presentó 3 casos por intoxicación de fósforo blanco: entre los afectados se encuentra una bebé de 1 año de edad, y dos niños de 8 y 5 años.

Cabe recordar que este miércoles 31 de diciembre la Alcaldía de Barranquilla reiteró que en el Distrito está prohibido el uso, la comercialización y el transporte de pólvora, por lo que invitaron a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y dando cumplimiento a la normativa vigente, haciendo énfasis en que estas prácticas afectan tanto a las personas como a los animales.

Asimismo, el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, realizó un llamado a la ciudadanía: “Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en unión familiar, al calor del hogar disfrutando de las fiestas sin utilizar la pólvora. No queremos ningún quemado en este fin de año”.

En la región y el país

Con respecto a otros departamentos de la región Caribe, en Bolívar disminuyeron los casos al presentar un total de 24 lesionados; Magdalena aumentó un 3.6% al registrar 29 casos (uno más, en comparación con el año anterior), y Cesar, con 35 afectados, adquiriendo 5 casos más que el año pasado. Mientras tanto, los lesionados en Córdoba también disminuyeron con 49, y, asimismo, La Guajira descendió con 11 casos, un 42.1 % menos en comparación con el 2024.

En esta misma línea, Sucre presentó 19 personas afectadas, un 9.5 % menos en contraste al 2024, cuando tuvo 21 reportes. No obstante, la celebración de fin de año dejó doce personas quemadas con pólvora, entre ellos tres menores de edad.

De acuerdo con el informe de las autoridades del sector salud, el martes 30 de diciembre un adulto mayor de 67 años sufrió quemaduras de segundo grado al manipular un tote. Este caso se registró en el municipio de San Marcos.

Además, este 2026 inició con dos quemados en este departamento. Se trata de un niño de 14 años que presenta quemaduras de grado 1, causadas por una carpeta. Este hecho ocurrió la madrugada de este jueves 1 de enero en el municipio de Toluviejo, mientras que en esta misma municipalidad también se quemó con una carpeta un hombre de 43 años de edad.

Finalmente, las autoridades señalaron que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 se presentaron 1.313 casos de lesionados en Colombia, de los cuales 403 eran menores de edad y 33 de ellos se encontraban bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez.

Balance de orden público

Este jueves, las autoridades en el Atlántico entregaron un balance favorable de orden público tras el cierre del año 2025 y las celebraciones de fin de año, destacando una reducción sostenida en los hechos que afectan la convivencia y la seguridad en el departamento, lo que sería producto del trabajo articulado entre la Gobernación, las alcaldías municipales, la Policía Nacional, el Ejército y los organismos de justicia.

Jesús Rueda Alcaldía de Barranquilla y Policía Metropolitana entregaron el balance de seguridad de diciembre.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el departamento registró una disminución significativa en los indicadores de violencia durante diciembre, mes que cerró con una de las tasas de homicidio más bajas del año.

En Barranquilla se reportaron 35 homicidios frente a los 54 registrados en diciembre de 2024, lo que representa una reducción cercana al 35 %.

En el balance anual, la capital del Atlántico pasó de 493 homicidios en 2024 a 425 en 2025, equivalente a una disminución del 14 %.

En el área metropolitana, que incluye municipios como Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, los casos bajaron de 852 a 721, con una reducción del 15 %.

Asimismo, se anunció el fortalecimiento permanente del pie de fuerza en el Atlántico con la llegada de 370 nuevos agentes de policía, quienes reforzarán la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana.

Otros departamentos

En cuanto al Caribe, la Policía Metropolitana de Valledupar presentó un balance positivo en materia de convivencia y seguridad ciudadana durante el mes de diciembre, evidenciando una reducción en nueve delitos priorizados, entre ellos homicidio, hurto a personas, comercio, residencias, vehículos y motocicletas, consolidando una tendencia sostenida a la baja en los indicadores de criminalidad.

Gracias al trabajo articulado entre las autoridades locales y la comunidad, diciembre de 2025 registró una de las cifras más bajas de homicidios de los últimos cinco años, con 10 casos, equivalentes a 1.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, la Policía Nacional reportó un balance positivo en La Guajira en materia de seguridad y convivencia ciudadana gracias a la implementación del plan ‘Navidad con Propósito’, el cual permitió una reducción de los delitos priorizados y consolidó una tendencia sostenida a la baja en la criminalidad en el departamento de La Guajira.

En el marco de la celebración de Año Nuevo, se destacó una reducción del 100 % en los delitos de mayor impacto, resaltando que el 31 de diciembre no se registraron homicidios en comparación con el año anterior.

No obstante, se reportó la lesión con arma traumática de una menor de edad, al parecer, por manipulación imprudente de vecinos.

En materia de convivencia ciudadana, recibieron 68 llamadas a la línea de emergencia, principalmente por alteración a la tranquilidad (20), agresión entre ciudadanos (20) y violencia intrafamiliar (10). Asimismo, se impusieron 30 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Cifras nacionales

Durante diciembre y la celebración de Año Nuevo, la Policía Nacional desplegó el plan de seguridad y movilidad ‘Navidad con Propósito’, fortaleciendo la protección de la vida y la tranquilidad de las familias colombianas.

El balance mostró una disminución del 6 % en homicidios en diciembre, lo que representa 72 vidas salvadas en todo el país. En Año Nuevo, los homicidios bajaron un 30 %, salvando 15 vidas. Las lesiones personales también cayeron un 11 %, con 6.990 casos reportados.

Asimismo, en seguridad vial, los siniestros durante Año Nuevo fueron 13, con 3 fallecidos y 33 lesionados, una disminución del 70 % frente al 2024.

Los operativos viales dejaron 4.909 comparendos en el Atlántico

La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, desarrolló durante diciembre planes operativos, preventivos y pedagógicos enfocados en garantizar la seguridad vial, proteger la vida y fortalecer la movilidad segura en Barranquilla y su área metropolitana.

Como resultado de estos controles, realizados en los principales ejes viales, corredores de alto flujo vehicular, entradas y salidas de la ciudad y zonas urbanas, se impusieron 4.909 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito y se detectaron 112 casos de embriaguez, acciones que permitieron retirar de circulación a conductores que representaban un riesgo para la seguridad vial.

Los planes incluyen la instalación de puestos de control estratégicos, verificación de documentación, controles de velocidad, pruebas de embriaguez, revisión técnico-mecánica de vehículos y controles focalizados a motociclistas, transporte público y de carga, así como campañas pedagógicas orientadas a promover la cultura vial, el autocuidado y el respeto por las normas.

Estas acciones se mantienen de manera permanente durante jornadas de alta afluencia vehicular.

De esta forma, la Policía Metropolitana de Barranquilla reiteró su compromiso con la seguridad vial e invitó a la comunidad a acatar las recomendaciones de las autoridades evitando conductas que pongan en riesgo la vida propia y la de los demás.

Familias reciben el 2026 en Luna del Río

Desde la Luna del Río, el nuevo atractivo turístico del Gran Malecón de Barranquilla, propios y visitantes despidieron el año por lo más alto. Pero, además, recibieron la llegada del 2026 con esperanza e ilusión. La Noria prestó su servicio de manera especial durante este pasado 31 de diciembre, y muchos de sus pasajeros contaron que fue una manera diferente de disfrutar el final de la época decembrina.

“Me monté en el 2025 y me bajé de la atracción en el 2026. No me imaginaba pasar nunca un fin de año acá en un lugar como estos, pero me encantó la experiencia y volvería a repetirla”, declaró una usuaria.