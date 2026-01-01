Compartir:
Por:  Redacción Locales

Desde la Luna del Río, el nuevo atractivo turístico del Gran Malecón de Barranquilla, propios y visitantes despidieron el año por lo más alto. Pero, además, recibieron la llegada del 2026 con esperanza e ilusión.

La Noria prestó su servicio de manera especial durante este pasado 31 de diciembre, y muchos de sus pasajeros contaron que fue una manera diferente de disfrutar el final de la época decembrina.

“Me monté en el 2025 y me bajé de la atracción en el 2026. No me imaginaba pasar nunca un fin de año acá en un lugar como estos, pero me encantó la experiencia y volvería a repetirla”, declaró una usuaria.

Luna del Río funcionará en horario especial para recibir el Año Nuevo

Otras familias también comentaron que “nosotros siempre disfrutamos de las fiestas en la casa, pero quisimos hacer algo diferente para despedir el año y lo logramos estando a bordo de la Luna del Río”.

De igual manera, los turistas también gozaron de un fin de año en paz y amor desde la Noria. Una pareja ecuatoriana resaltó que “estamos recorriendo la ciudad desde la navidad y quisimos cerrar con broche de oro en esta bonita atracción”.

Cabe resalta que hasta el 26 de diciembre más de 56 mil visitantes habían subido a la noria.

Un fin de año en paz

Con motivo de las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, la Policía Metropolitana de Barranquilla puso en marcha un plan especial de seguridad que desplegó más de 2.300 hombres y mujeres policías en toda el área metropolitana, con el fin de garantizar la tranquilidad, la convivencia y el normal desarrollo de estas fechas festivas.

El dispositivo operativo incluyó la presencia permanente de uniformados de las distintas especialidades del servicio de Policía, quienes realizan labores preventivas, disuasivas y de control en zonas residenciales, áreas comerciales, corredores viales, sectores turísticos y puntos de alta concentración de público como la Luna del Río.