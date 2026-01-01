Desde la Luna del Río, el nuevo atractivo turístico del Gran Malecón de Barranquilla, propios y visitantes despidieron el año por lo más alto. Pero, además, recibieron la llegada del 2026 con esperanza e ilusión.

La Noria prestó su servicio de manera especial durante este pasado 31 de diciembre, y muchos de sus pasajeros contaron que fue una manera diferente de disfrutar el final de la época decembrina.

“Me monté en el 2025 y me bajé de la atracción en el 2026. No me imaginaba pasar nunca un fin de año acá en un lugar como estos, pero me encantó la experiencia y volvería a repetirla”, declaró una usuaria.

Otras familias también comentaron que “nosotros siempre disfrutamos de las fiestas en la casa, pero quisimos hacer algo diferente para despedir el año y lo logramos estando a bordo de la Luna del Río”.

De igual manera, los turistas también gozaron de un fin de año en paz y amor desde la Noria. Una pareja ecuatoriana resaltó que “estamos recorriendo la ciudad desde la navidad y quisimos cerrar con broche de oro en esta bonita atracción”.

Cabe resalta que hasta el 26 de diciembre más de 56 mil visitantes habían subido a la noria.

Un fin de año en paz

Con motivo de las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, la Policía Metropolitana de Barranquilla puso en marcha un plan especial de seguridad que desplegó más de 2.300 hombres y mujeres policías en toda el área metropolitana, con el fin de garantizar la tranquilidad, la convivencia y el normal desarrollo de estas fechas festivas.

El dispositivo operativo incluyó la presencia permanente de uniformados de las distintas especialidades del servicio de Policía, quienes realizan labores preventivas, disuasivas y de control en zonas residenciales, áreas comerciales, corredores viales, sectores turísticos y puntos de alta concentración de público como la Luna del Río.