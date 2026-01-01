En medio de la preocupación del ecosistema de I+D+i (Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación) de Colombia por retrasos en la Convocatoria 970 del Ministerio de Ciencia, la Procuraduría General de la Nación anunció que adelanta un un seguimiento preventivo a la convocatoria 46 de 2025 ‘Colombia Inteligente: Infraestructura para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial’.

El 19 de diciembre de 2025, el Ministerio Público emitió un Exhorto preventivo, mediante el cual formuló observaciones orientadas al fortalecimiento de las garantías procedimentales, la observancia de los principios de legalidad, transparencia, planeación y debido proceso, así como a la adecuada gestión de los recursos públicos asociados a la convocatoria.

Le puede interesar: Policía de Barranquilla refuerza la seguridad con más de 2.300 uniformados durante las festividades de fin de año

Como parte del seguimiento a dicho Exhorto, la Procuraduría remitió un oficio de requerimiento y seguimiento, con el fin de conocer el estado actual de las medidas adoptadas por la entidad; verificar la atención a las observaciones formuladas, y contar con información actualizada que permita continuar el análisis preventivo del proceso.

El ente de control indicó que, una vez se reciba y se consolide la información solicitada, realizará el análisis integral correspondiente, a partir del cual se determinarán las acciones preventivas a que haya lugar.

“La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso con la defensa del orden jurídico, la transparencia en la gestión pública y el adecuado uso de los recursos destinados al desarrollo científico y tecnológico del país, y continuará informando a la ciudadanía sobre el avance de sus actuaciones preventivas”, expresaron a través del comunicado.

Convocatorias de Minciencias en retraso

Es de resaltar que el pasado 20 de diciembre, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó, a través de un documento, que el banco de proyectos seleccionados de la Convocatoria 970 de 2025 aún no ha sido publicado.

La cartera había establecido que esta convocatoria —la cual está orientada a financiar nuevas iniciativas a través del instrumento de Beneficios Tributarios— publicaría los resultados el pasado viernes 19 de diciembre; sin embargo, no cumplió con las fechas.

Además: Retraso en Minciencias: aún no se conoce el banco de proyectos de la Convocatoria 970

El Ministerio señaló que el listado definitivo está sujeto a la evaluación y actualización del instrumento de Beneficios Tributarios —el cual está actualmente en curso—, con el fin de fortalecer su impacto, garantizar su coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo y asegurar criterios de equidad, pertinencia y efectividad. Así como a la realización de la correspondiente sesión del CONFIS.