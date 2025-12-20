El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó, a través de un comunicado, que el banco de proyectos seleccionados de la Convocatoria 970 de 2025 aún no ha sido publicado.

La cartera había establecido que esta convocatoria —la cual está orientada a financiar nuevas iniciativas a través del instrumento de Beneficios Tributarios— publicaría los resultados el pasado viernes 19 de diciembre; sin embargo, no cumplió con las fechas.

El Ministerio señaló que el listado definitivo está sujeto a la evaluación y actualización del instrumento de Beneficios Tributarios —el cual está actualmente en curso—, con el fin de fortalecer su impacto, garantizar su coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo y asegurar criterios de equidad, pertinencia y efectividad. Así como a la realización de la correspondiente sesión del CONFIS.

“MinCiencias mantendrá una comunicación permanente y transparente con el sector productivo y las entidades participantes, informando oportunamente cualquier decisión institucional asociada a la convocatoria, conforme a la normativa vigente”, aseguraron en el comunicado.

“La puerta abierta” para medidas legales

En conversación con Sebastián López, gerente de la firma consultora Propymes, indicó que el Gobierno está “dejando en limbo” toda la inversión privada en innovación, desarrollo e investigación en el país.

Puso de presente que la situación genera una profunda preocupación y desconfianza en el sector académico, científico y privado, así como en los que invierten en I+D+i, incluyendo microempresas, pequeñas empresas y negocios que quieren apostarle a la innovación para ser más competitivos.

Asimismo, aseveró que el incumplimiento de la cartera ministerial abre la puerta a tutelas, derechos de petición y quejas a la Procuraduría por el mal manejo de la convocatoria.

“El hecho de haber incumplido los tiempos de la convocatoria y no haber publicado una decisión formal genera, además de desconfianza, un desorden administrativo que va creando vicios en el proceso y le abre la puerta al Ministerio a tutelas, derechos de petición, entre otros recursos, e incluso a quejas ante la Procuraduría por un mal manejo de esta convocatoria, algo que no se había visto en los últimos treinta años”, expresó.

Por otra parte, puntualizó que otra de las preocupaciones es que están sospechando que no se asignarán recursos a la convocatoria.

“Existe, además, una preocupación muy grande porque se cree que la ministra Yesenia no va a asignar recursos a la convocatoria, que no hay voluntad de hacerlo, y que esto va a generar una baja inversión, mayor desconfianza en el Ministerio y en el Gobierno nacional, y un escaso impacto en los programas de ciencia, tecnología e innovación en el país”, finalizó.