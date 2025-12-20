Barranquilla vivirá este sábado 20 de diciembre una nueva jornada de dinamización comercial con el regreso del Trasnochón del Centro y la tradicional Feria del Juguete, una iniciativa liderada por la Alcaldía Distrital en articulación con comerciantes y agremiaciones del sector.

La actividad permitirá a ciudadanos y visitantes realizar sus compras navideñas hasta las 12:00 de la medianoche en un amplio sector del Centro, comprendido entre las carreras 46 y 38 y las calles 32 y 38, con el objetivo de fortalecer la economía local, apoyar a emprendedores y facilitar el acceso a productos a precios asequibles.

El alcalde Alejandro Char invitó a las familias barranquilleras a sumarse a esta jornada especial. “Estas acciones representan mucho más que una oportunidad de compra; son un motor para la economía local y un espacio de encuentro comunitario en una época tan significativa”, señaló.

Leer más: Más inversión, más empleo y más eventos: el balance 2025 de ProBarranquilla

Por su parte, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó el impacto del evento en los pequeños negocios. “Cada compra es un voto de confianza para los comerciantes y emprendedores que trabajan todos los días por sacar adelante sus negocios”, afirmó.

Durante el Trasnochón, los asistentes también podrán visitar la Feria del Juguete, ubicada detrás de la torre Manzur, donde más de 200 puestos ofrecerán artículos para la temporada. Además, habrá activaciones artísticas y culturales en el Paseo Bolívar, entre las carreras 43 y 44, tramo que estará peatonalizado para el disfrute de los visitantes.

Le puede interesar: Alcaldía realizará este lunes jornada sobre servicios públicos en conjuntos residenciales

La jornada contará con parqueaderos habilitados, horarios extendidos en las rutas de Transmetro y un despliegue especial de vigilancia por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla para garantizar la seguridad.

Otros puntos habilitados de la Feria del Juguete estarán en el Parque Universal, en la calle 47 entre carreras 36 y 37, y en la galería comercial Metroplaza, en la avenida Murillo con avenida Las Torres. En total, son tres zonas de venta que benefician a cerca de 600 comerciantes y estarán abiertas hasta el 26 de diciembre, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.