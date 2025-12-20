Este lunes 22 de diciembre, la Alcaldía de Barranquilla realizará la jornada ‘El ABC de los Servicios Públicos Domiciliarios en la Propiedad Horizontal’. El espacio está dirigido a administradores y representantes de constructoras para fortalecer el manejo legal y operativo de los servicios públicos en los conjuntos residenciales.

Le puede interesar: Entre luces, colores y esperanza se vive la temporada de Navidad en Barranquilla y el área metropolitana

El encuentro se llevará a cabo a las 8:00 a. m. en el centro de eventos Puerta de Oro. Durante la jornada, se expondrán las principales normas vigentes de los servicios públicos domiciliarios en los conjuntos y edificios residenciales, los canales oficiales para la radicación de PQRS ante las empresas prestadoras por parte de las empresas administradoras de los conjuntos, y los procedimientos para una adecuada gestión comunitaria.

Para inscribirse, los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9nnDo9Zzz-AJMPdt52FHsTbYJ951Tfm_lViU5Ias8MWG0Tw/viewform

Por otra parte, la actividad también incluirá orientación para resolver dudas frecuentes sobre facturación, trámites y responsabilidades dentro de la propiedad horizontal, con el fin de mejorar la relación entre la ciudadanía y los operadores de servicios. Para esto, trabajarán con las empresas prestadoras de servicios públicos y el equipo profesional de la Oficina de Servicios Públicos.

Además: Feria del Juguete dinamiza la economía popular en medio de la temporada navideña

Este evento se realiza con el objetivo de continuar con las jornadas pedagógicas sobre servicios públicos y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que la Alcaldía de Barranquilla, desde la Oficina de Servicios Públicos, viene desarrollando en los conjuntos residenciales y edificios de todas las localidades de la ciudad.