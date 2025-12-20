La ilusión de la Navidad ya se siente en las calles de Barranquilla. Como cada diciembre, la tradicional Feria del Juguete abrió sus puertas para convertirse en el punto de encuentro entre padres, comerciantes y niños que esperan con emoción su regalo de fin de año.

Este 2025, la feria cuenta con dos puntos habilitados: el Paseo Bolívar y el Parque Universal, este último aún en proceso de ajustes logísticos, ya que no todos los locales se encuentran operando al ciento por ciento.

La feria estará abierta al público hasta el 25 de diciembre, con el propósito de regalar sonrisas, fortalecer la economía popular y mantener viva la magia navideña que caracteriza a la ciudad en esta época del año.

Orlando Amador

En el Paseo Bolívar, comerciantes y visitantes coincidieron en que el ambiente ha sido positivo.

Anthony Jiménez, uno de los vendedores, aseguró que la respuesta de la gente ha sido muy buena desde los primeros días.

“Estamos muy contentos, porque sí ha habido buena afluencia de personas comprando juguetes para los niños. Eso es lo que más nos llena, saber que llevamos felicidad tanto a los hogares como a quienes trabajamos aquí”, expresó.

También explicó que este espacio se viene consolidando año tras año y cada vez toma más fuerza entre los barranquilleros: “Esto es algo que se hace todos los años, llevando emoción y alegría a los niños”.

Los horarios también se adaptan a la dinámica de la ciudad. Generalmente, los puestos abren desde las 6:00 a. m. y cierran entre 8:30 y 9:00 p. m., aunque en los días finales, especialmente el 24 de diciembre, la feria funcionará hasta altas horas de la madrugada.

“Ese día amanecemos, porque el barranquillero siempre deja todo para última hora”, comentó entre risas.

La variedad y los precios accesibles son otro de los grandes atractivos de la feria. Angie Figueroa, comerciante del lugar, destacó que los juguetes se consiguen desde cuatro mil pesos, con opciones para todos los gustos y presupuestos.

“Tenemos desde juguetes pequeños hasta motos gigantes que pueden costar alrededor de $1.500.000. Lo que más se está vendiendo son las cunas, los cochecitos y las carpas tipo castillo para niñas”, señaló.

Orlando Amador

Gabriel Navarro, director ejecutivo de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro), extendió una invitación a todos los ciudadanos para que disfruten de la Feria del Juguete y de las demás actividades que se vienen desarrollando en esta zona de la ciudad, con el objetivo de incentivar la economía popular a través de precios asequibles y una variada oferta comercial durante la temporada navideña.

Desde el lado de los compradores, la percepción también es positiva. Katlin Galvis, visitante de la feria, contó que es la primera vez que recorre este espacio y quedó sorprendida por la oferta. “He caminado bastante y aquí encontré una variedad que no vi en otros lugares. Además, los precios me parecen muy cómodos”, afirmó.

A estas opiniones se suman las de otros padres y familiares que ven en la feria una oportunidad para cumplir con los regalos navideños. María Hernández, madre de familia, destacó que el espacio permite comprar sin afectar tanto el bolsillo.

“Uno puede llevar algo para cada niño y eso da mucha tranquilidad ya que vine a comprar los regalos para el pesebre que siempre hago junto a mi familia y vecinos”, dijo Hernández.

Otros usuarios aseguraron que se encuentran recorriendo la feria para conocer la variedad de juguetes que podrán encontrar y visitar el lugar el día después de Navidad, cuando ya tengan mayores descuentos.

Con luces, colores y el bullicio propio de la temporada, la Feria del Juguete ha vuelto a convertirse en uno de los escenarios más visitados de diciembre en Barranquilla.