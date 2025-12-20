El brillo, los colores radiantes y el espíritu festivo se han apoderado de los principales espacios públicos de Barranquilla y su área metropolitana con la llegada de la temporada de fin de año.

Un equipo periodístico de EL HERALDO realizó un recorrido por los principales espacios públicos iluminados, siendo testigo de cómo el alumbrado navideño convierte estos escenarios en lugares de encuentro familiar, impulsa el disfrute ciudadano y fortalece el espíritu de unión y esperanza propio de la temporada decembrina, al tiempo que se consolida como un plan imperdible en cada Navidad.

El Gran Malecón, el Malecón de Rebolo y el Parque Los Fundadores son algunas de las zonas de la capital del Atlántico que resplandecen con su alumbrado navideño.

“Es algo muy bonito. Estamos muy felices de que hayan traído la magia de la Navidad al Malecón de Rebolo, para que todos los niños puedan disfrutar de este tipo de actividades tan bonitas”, aseguró Leonardo Ríos, un residente del suroriente de la ciudad, mientras recorría el espacio con sus hijos y otros miembros de su familia.

En el municipio de Puerto Colombia también se vive el espíritu de la Navidad. La Estación del Ferrocarril, la Plaza Cisneros, el Santuario Mariano, la Vuelta al Oso y varios parques de Villa Campestre han sido decorados con luces y elementos propios de esta temporada, permitiendo el disfrute en familia.

“Hemos preparado este alumbrado navideño con todo nuestro cariño para el disfrute de nuestra comunidad y todos los turistas que visiten nuestro territorio. Esta es una época que nos invita a compartir en familia y a vivir con alegría y mucha esperanza”, aseguró el alcalde Plinio Cedeño.

Por su parte, en Soledad, la plaza principal se encuentra engalanada con un gigantesco árbol iluminado con luces amarillas. En las últimas semanas, cientos de familias llegan a diario a este espacio para contemplar la decoración, que fomenta el amor por estas festividades.

Transmetro facilita los recorridos navideños

El Sistema de Transporte Masivo habilitó la Ruta Chévere, con conexión al Pabellón de Cristal, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, la Ventana al Mundo y la Estación del Tren de Puerto Mocho. Es de anotar que la ruta A8-2 Vía 40 extendió su recorrido hasta el Gran Malecón, permitiendo el acceso al alumbrado navideño.

El alumbrado se apodera del Gran Malecón, uno de los sitios más visitado del país

Josefina Villarreal

El Gran Malecón se consolida como el escenario central de la Navidad en Barranquilla con un recorrido de luces que este año incorpora siete árboles de 14 metros, figuras gigantes, túneles luminosos y la imponente Luna del Río, que ya ilumina el horizonte a orillas del Magdalena. Familias y turistas recorren cada noche este espacio, convertido en uno de los puntos más visitados de la temporada por su programación festiva y su apuesta por resaltar la identidad local.

El árbol navideño más grande del país se enciende cada noche junto a la Ventana al Mundo

JHONY OLIVARES

A diario, cientos de visitantes llegan hasta la rotonda de la Circunvalar para observar el árbol de 66 metros de altura y sus 468.000 luces LED. La estructura, instalada por 120 trabajadores de Tecnoglass, se ha convertido en uno de los principales puntos del recorrido navideño de la ciudad. Su encendido se hizo con un show que incluyó presentaciones artísticas, actividades familiares y un cierre con fuegos artificiales.

El Parque Los Fundadores revive su tradición navideña con música y luces

Josefina Villarreal

En este espacio del barrio El Prado, la Navidad inició con un evento que reunió a decenas de familias. El coro infantil EMAS interpretó villancicos y los Reyes Infantiles del Carnaval de la 44 se sumaron a la celebración. Como ya es tradicional, el parque ha sido decorado por la empresa Gases del Caribe, mientras que las tradicionales novenas se realizarán hasta el 23 de diciembre.

La plaza principal de Soledad se contagia de la magia de la Navidad

Josefina Villarreal

El municipio ya vive la temporada decembrina con parques y espacios tradicionales completamente iluminados. Figuras navideñas, senderos de luz y zonas de esparcimiento reúnen cada noche a cientos de familias que recorren la plaza principal. La administración municipal invitó a la comunidad a disfrutar de este espacio con responsabilidad y que prime la sana convivencia.

Malecón de Rebolo se suma a la ruta de luces y recorridos navideños

Josefina Villarreal

El Malecón de Rebolo también hace parte del recorrido navideño en el área metropolitana, con un alumbrado que resalta figuras tradicionales, estructuras luminosas y zonas para la recreación. Este tramo, que continúa consolidándose como un punto de encuentro comunitario, recibe cada noche a habitantes del sector y visitantes que llegan para apreciar el paisaje nocturno y la iluminación instalada en esta temporada.

Parques y plazas de Puerto Colombia se llenan de color en esta temporada

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

La Estación del Ferrocarril, la Plaza Francisco Javier Cisneros, la Iglesia Santuario Mariano, la Plaza Bonita de Salgar, el Parque Inmaculada Concepción de María en Salgar, así como el Parque El CID, el Parque Ciudad del Mar y el Boulevard de Carulla –ubicados en el sector de Villa Campestre, hacen parte del circuito que cada noche cautiva a propios y visitantes, destacando el orgullo porteño.



