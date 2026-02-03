Con el objetivo el objetivo de promover la convivencia, el cuidado ambiental y la apropiación de los espacios públicos, la Alcaldía de Barranquilla realizó por primera vez el Carnaval cívico y Ecológico, una intervención liderada por Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), que integró tradición carnavalera, civismo e inclusión en los parques de la ciudad.

La jornada reunió a guardaparques de las cinco localidades de Barranquilla, quienes participaron en un reinado que destacó el compromiso ambiental y social que desarrollan diariamente en estos espacios.

Leer más: Feria ‘Mujer que Emprende, Mujer que Brilla’ regresa por tercer año consecutivo con productos de Carnaval

Las candidatas presentaron proyectos ecológicos enfocados a la preservación de los parques y lucieron disfraces inspirados en la fauna presente en cada territorio resaltando la biodiversidad urbana y la identidad local a través de la danza y la creatividad.

Durante el evento, Cristina Berrío, de la localidad Riomar, representó al azulejo; Yurlais Martínez, de Norte–Centro Histórico, lució un disfraz alusivo a la fauna colombiana.

Mientras tanto, Yennis Narváez, de Suroccidente, encarnó al papagayo; Érica Barrero, también de Suroccidente, a la iguana; Lucila Urdaneta, de Suroriente, presentó una mariposa elaborada con materiales mixtos, y Shirley Rodríguez, de la localidad Metropolitana, representó a la ardilla.

Uno de los momentos más emotivos del certamen fue la participación de Lucila Urdaneta, quien en condición de discapacidad realizó su presentación de pie y sin el uso de silla de ruedas, generando una ovación del público. Su puesta en escena fue reconocida por el jurado, que la eligió como Reina del Carnaval Cívico y Ecológico de Todos al Parque. La virreina fue Shirley Rodríguez, representante de la localidad Metropolitana.

Además, 40 guardaparques participaron en la presentación oficial de la comparsa ADI, acompañados por un grupo que aportó el componente tradicional del Carnaval de Barranquilla. El evento incluyó concursos de disfraces, letanías y un baile de champeta, y contó con un jurado conformado por representantes de distintas dependencias distritales.

Con esto el Carnaval Cívico y Ecológico, la administración distrital reafirma su apuesta por los parques como escenarios de cultura, inclusión encuentro ciudadano y cuidado del entorno cultural, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la convivencia en la ciudad.

Le puede interesar: Refuerzan acciones de seguridad en vías del Atlántico durante eventos de Carnaval