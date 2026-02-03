El Instituto de Tránsito del Atlántico informó que se dio inicio a actividades pedagógicas y educativas en los desfiles y eventos oficiales de la programación del Carnaval del Atlántico para garantizar la seguridad vial y evitar que se presenten siniestros.

Dentro de las estrategias, se realizó el lanzamiento de la campaña denominada ‘Disfruta con alegría,cuídate en la vía’ que busca socializar mensajes de prevención y seguridad vial para los distintos actores que hacen parte de la celebración de las manifestaciones culturales en municipios y corregimientos del departamento

Es importante destacar que uno de los mensajes pedagógicos va dirigido a los conductores de motocicletas, por ser uno de los actores viales más vulnerables.

Los mensajes de la iniciativa son “Si vas a tomar, entrega las llaves”, “En Carnaval bájale a la velocidad que te queremos ver carnavalear”, “En este Carnaval la vida es lo que importa, ¡ponte el cinturón y gózatela como Marimonda!”, ¡El cinturón no es un adorno, es el seguro para tu retorno!

Con las alcaldías municipales y autoridades departamentales se han realizado distintos planes de manejo de tráfico y estrategias de seguridad vial y convivencia ciudadana para poder de garantizar la movilidad segura en el desarrollo de las distintas actividades y eventos de carnaval, para ello el Tránsito del Atlántico contará con la disposición de 26 agentes de tránsito, 60 promotores viales y 4 patrullas que estarán junto al equipo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía realizando controles y operativos viales en las carreteras del departamento.

“Para este año 2026 el Instituto de Tránsito del Atlántico se ha fortalecido con un gran equipo operativo que estará trabajando mancomunadamente con las autoridades departamentales y municipales, Secretaría del Interior, Policía Nacional y demás, para disfrutar de estas festividades, especialmente en los eventos más multitudinarios como lo son: la Batalla de Flores de Santo Tomás que este año cambia de orientación, los desfiles de Baranoa, Juan de Acosta y Palmar de Varela”, afirmó Carlos Granados, director del Instituto de Tránsito del Atlántico.

Agregó algunas recomendaciones principales para los conductores como bajar la velocidad del vehículo especialmente cuando se está transitando con peatones en las calles, no infringir las señales de tránsito, realizar los ajustes y revisión técnico-mecánica al momento de salir de casa, tener al día la documentación del automóvil y una de las más importantes es entregar las llaves si va a consumir alcohol.

El Instituto de Tránsito del Atlántico recordó a la población de motociclistas que está vigente la restricción nocturna de motos, motocarros y cuatrimotos en las vías, secundarias y terciarias del departamento en el horario de: 11:00 p. m. a 4:00 a. m. De igual forma el pico y placa en los municipios del Atlántico a excepción de Barranquilla, Soledad y Luruaco.