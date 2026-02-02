El departamento del Atlántico da un salto hacia una seguridad más inteligente, conectada y preventiva, en la que la tecnología se convierte en aliada para proteger a la ciudadanía, con la implementación de un esquema de seguridad inteligente con inteligencia artificial, cámaras analíticas y drones autónomos.

Su primera ‘prueba de fuego’ será este sábado en el municipio de Santo Tomás, en medio de la tradicional Batalla de Flores. El evento fue escogido como prueba piloto por su alta afluencia de público, la complejidad logística y su importancia dentro del Carnaval del Atlántico.

El sistema comprende una red de cámaras y tecnología avanzada que no solo graba lo que ocurre en calles y vías, sino que analiza la información en tiempo real para ayudar a las autoridades a prevenir delitos y reaccionar con mayor rapidez ante situaciones de riesgo. En total, serán instaladas 414 cámaras en todo el departamento.

Cortesía Las cámaras tienen la capacidad de analizar la información en tiempo real para ayudar a las autoridades a prevenir delitos.

“Nos estamos preparando para un Carnaval cada vez más seguro a través de la utilización, precisamente, de mayor tecnología. (...) El SIES va a estar presente en este Carnaval en Santo Tomás, en unos sitios donde vamos a instalar unas quince columnas. Allí, nuestra Policía va a tener la oportunidad de verificar el orden, la organización, la estructura y el comportamiento de la gente, incluso ya con cámaras inteligentes”, expresó el gobernador Eduardo Verano.

Entre las principales bondades de este esquema de vigilancia está la incorporación de cámaras con lectura automática de placas, capaces de identificar vehículos reportados como robados o relacionados con hechos delictivos.

Cuando el sistema detecta una placa sospechosa, genera alertas inmediatas que permiten a la Policía actuar de forma oportuna, cerrando el cerco y mejorando la efectividad de los operativos.

Asimismo, el SIES también cuenta con tecnología de reconocimiento facial con inteligencia artificial, que permite comparar rostros captados por las cámaras con bases de datos autorizadas. Esta herramienta facilita la identificación de personas con antecedentes judiciales o que hacen parte del cartel de los más buscados, fortaleciendo el trabajo preventivo y de investigación de las autoridades.

Cabe señalar que esta información será monitoreada desde un centro especializado que se encuentra ubicado en el Comando de Policía de Sabanalarga, desde donde se coordinarán las acciones en distintos municipios.

Adicionalmente, el sistema contará con un centro espejo en el Batallón Cacom 3 de Malambo, que funcionará como respaldo estratégico dentro del nuevo Centro de Operaciones Logísticas del Atlántico, garantizando su operación continua durante las 24 horas del día.

Es de agregar que estas cámaras del sistema SIES también son capaces de detectar comportamientos inusuales, aglomeraciones, flujos de personas y situaciones de riesgo.

El sistema permite controlar aforos, identificar puntos críticos de congestión y generar alertas tempranas a las autoridades, con información procesada en tiempo real que acelera la toma de decisiones.

El proyecto se complementa con el Sistema Integrado Aéreo de Respuesta Táctica (SIART), que incorpora vigilancia desde el aire y actualmente se encuentra en etapa contractual.

“Este es un componente que cubre los 18 municipios fuera del área metropolitana, con más de 414 cámaras, que van a ser capaces de detectar placas, comportamiento e identificación de personas”, detalló José Antonio Luque, secretario del Interior.

Al respecto, el coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico, aseguró que “esta tecnología nos va a ayudar a mejorar y a procurar un buen servicio. Remotamente, vamos a tener un control sobre el municipio”.

Despliegue en ‘Santoto’

Además de contar con la custodia de 800 uniformados, para la Batalla de Flores se desplegarán drones autónomos que vigilan desde el aire sin piloto en campo, realizan patrullajes programados y envían imágenes en tiempo real, lo que permite una visión completa de la multitud, imposible de lograr únicamente con cámaras en tierra.

Además, se instalará un ecosistema híbrido de vigilancia que incluirá 28 cámaras estratégicas distribuidas a lo largo del recorrido, drones con cámaras de alta resolución y monitoreo permanente desde el sistema SIES.

Este despliegue estará enfocado en el inicio y cierre del desfile, así como en los cruces, los puntos de mayor concentración, los accesos y las zonas perimetrales del municipio.

$45.000 millones de pesos invertidos en SIES

Este proyecto de seguridad representa una inversión de 45.000 millones de pesos, financiados con recursos del departamento y del Ministerio del Interior, y hace parte de una “apuesta histórica” por modernizar la seguridad ciudadana.

Desde la Gobernación se destacó que la adjudicación del contrato para la implementación de cámaras SIES permitirá la implementación progresiva de esta tecnología en todo el Atlántico, no solo para grandes eventos sino para la vida cotidiana de los municipios.

“Así, la Batalla de Flores no será únicamente una celebración cultural, sino el escenario donde el departamento pondrá en marcha, por primera vez, un modelo de seguridad inteligente con cámaras, drones e inteligencia artificial, que marcará un antes y un después en la protección de eventos masivos en el país”, indicó la administración departamental.