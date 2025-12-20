ProBarranquilla presentó el balance de su gestión durante 2025, destacando su aporte al desarrollo económico de Barranquilla y el Atlántico mediante la atracción de inversión, la generación de empleo y la consolidación de la ciudad como destino para eventos estratégicos.

Durante el año, la agencia de promoción acompañó 23 proyectos de inversión por cerca de USD 450 millones, que permitieron la creación de más de 3.900 empleos directos. De manera complementaria, lideró la gestión de 35 eventos estratégicos, que representaron una derrama económica superior a USD 45 millones y convocaron a más de 47.000 asistentes.

“Estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en un territorio que ha construido estabilidad, reglas claras y una visión de desarrollo de largo plazo, basada en el trabajo articulado entre lo público y lo privado”, afirmó Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla.

A lo largo de 2025, la entidad atendió 180 oportunidades de inversión, fortaleciendo el portafolio de proyectos que se materializarán en los próximos años.

Según Osorio, el acompañamiento integral al inversionista ha sido clave para conectar a las empresas con el ecosistema local y con las ventajas competitivas del territorio para crecer y generar empleo.

Del total de proyectos apoyados, el 77 % correspondieron a inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, España, Alemania y Argentina.

Asimismo, el 65 % de las iniciativas se concentraron en el sector industrial, con énfasis en los subsectores de Químicos y Ciencias de la Vida, y Alimentos y Bebidas, que aprovechan la plataforma logística, la vocación exportadora y la disponibilidad de talento del territorio.

En este contexto, se destacan inversiones como Ricky Joy y John Foods, asociadas a estrategias de nearshoring, que fortalecen la relocalización empresarial y la inserción de Barranquilla y el Atlántico en cadenas globales de valor.

De igual forma, proyectos como Latamks impulsaron la integración con proveedores y talento local, mientras que Ilunion, del Grupo ONCE, se consolidó como un referente de inversión con enfoque de inclusión laboral, generando oportunidades para personas con discapacidad.

En materia de turismo de negocios y eventos, ProBarranquilla resaltó encuentros como ExpoACCCSA, con participación mayoritariamente internacional, y el Curso Internacional de Cirugías Plásticas, que reunió cerca de 1.200 asistentes, consolidando a la ciudad como sede de eventos académicos y especializados.

A estos resultados se sumó el Giro de Rigo, que atrajo alrededor de 22.500 visitantes de 28 países, con un impacto significativo en la actividad comercial y turística.

“Cada evento que llega a Barranquilla activa la economía local, genera empleo y proyecta a la ciudad como un punto de encuentro para los negocios, el conocimiento y la cultura”, concluyó Osorio.

Con este balance, ProBarranquilla reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo sostenible y la prosperidad de Barranquilla y el Atlántico.

Cabe destacar que con 37 años de trayectoria, ProBarranquilla impulsa la prosperidad de Barranquilla, el Atlántico y su área de influencia económica, a través de la atracción y retención de inversión directa, el posicionamiento del destino para el turismo de negocios y el fomento de un entorno favorable para el desarrollo empresarial.