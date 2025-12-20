Barranquilla continúa fortaleciendo su infraestructura vial. En el puente en sentido norte–sur del intercambiador vial de la avenida Circunvalar avanzan los trabajos de instalación de juntas de dilatación en neopreno, un proceso complementario que se ejecuta en los tres carriles de la estructura.

Leer también: Centro de Barranquilla inicia Trasnochón y Feria del Juguete este sábado

Estas labores hacen parte de las acciones orientadas a garantizar la calidad, seguridad y durabilidad de esta obra estratégica para la movilidad de la ciudad.

Las juntas de dilatación en neopreno son elementos elastoméricos, flexibles e impermeables, diseñados para permitir los movimientos naturales del puente provocados por factores como la temperatura y el tránsito vehicular.

Su instalación es fundamental para el buen desempeño de la estructura, ya que contribuye a la protección del puente, mejora el confort vehicular y prolonga su vida útil.

Con este avance, el Distrito reafirma su compromiso con la entrega de obras seguras y de alto estándar para los barranquilleros, consolidando el intercambiador vial de la Circunvalar como un eje clave para la conectividad y el desarrollo urbano de la ciudad.

Importante: Alcaldía realizará este lunes jornada sobre servicios públicos en conjuntos residenciales

Cabe destacar que el intercambiador vial de la avenida Circunvalar es una de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas por el Distrito para mejorar la movilidad y seguridad vial en Barranquilla.

Este proyecto fue concebido para descongestionar uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la ciudad, optimizar los tiempos de desplazamiento y reducir los puntos críticos de accidentalidad, especialmente en las horas de mayor tráfico.