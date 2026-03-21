El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, habilitó este sábado el puente en sentido sur–norte del intercambiador vial de la avenida Circunvalar, a la altura de Alameda del Río, marcando un nuevo avance en este proyecto de infraestructura que busca transformar la movilidad en la ciudad.

Durante la entrega, el mandatario destacó la importancia de esta infraestructura para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros, especialmente en un sector donde los tiempos de espera podían superar una hora en horas pico.

Orlando Amador

“Lo que buscamos es que la gente tenga más tiempo con su familia. Aquí las colas duraban una hora o más, y eso es menos tiempo de calidad de vida para los hogares”, expresó.

Char también resaltó el esfuerzo técnico y humano detrás de la obra, señalando que “se trata de un proyecto de alta ingeniería, con pilotes de hasta 22 metros de profundidad y la participación de entre 300 y 400 trabajadores de distintas regiones del país”.

Habilitan segundo puente del intercambiador vial de la Circunvalar en Alameda del Río 👉https://t.co/31kvEx0Sr5 pic.twitter.com/1d1TrYiomM — EL HERALDO (@elheraldoco) March 21, 2026

Puso de presente que “Barranquilla demuestra que las obras se hacen bien, se hacen rápido y con calidad. Aquí trabajaron día y noche para entregar este resultado”, afirmó.

El alcalde explicó que, aunque la habilitación de este puente representa un avance significativo, el proyecto no culmina con esta entrega.

Indicó que actualmente se trabaja en la construcción de una glorieta debajo de la estructura, que permitirá articular los flujos vehiculares provenientes de la carrera 43, la Circunvalar y sectores como Alameda del Río.

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Asimismo, anunció: “Se avanza en el diseño de una nueva solución vial en el sector cercano a Puerta Dorada, que incluiría una rotonda para mejorar la conectividad en la zona. Este proyecto podría iniciar obras antes de finalizar el primer semestre del año”.

El burgomaestre, a su vez, contextualizó la necesidad de este tipo de obras frente al crecimiento urbanístico de la ciudad, especialmente en el costado occidental de la Circunvalar, donde actualmente se concentran miles de nuevas viviendas.

“Hoy hay cerca de 200 mil personas viviendo en este lado de la Circunvalar. El desarrollo hay que enfrentarlo con infraestructura de calidad para que la gente viva cómoda y feliz”, puntualizó.

Así las cosas, la construcción de este segundo puente se ejecutó en aproximadamente 15 meses, y contó con una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de los ciudadanos.