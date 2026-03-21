El talento, la dedicación y el compromiso de los profesores investigadores y líderes de extensión de la Universidad de Córdoba fueron exaltados en el evento ‘Excelencia Investigativa y Extensionista’, que destacó su aporte al desarrollo científico y social del país.

En el Auditorio Cultural de la alma máter se vivió una de las jornadas más representativas del avance institucional en ciencia, investigación y extensión al ser reconocidos 177 docentes categorizados por Minciencias, así como a 20 grupos de investigación que ascendieron de categoría y a 38 extensionistas, lo que evidencia el crecimiento de una universidad que hoy tiene presencia activa en 17 departamentos del país.

La ceremonia dejó en evidencia el fortalecimiento de la investigación como eje misional y el impacto real de la institución en los territorios.

En su intervención el rector Jairo Torres Oviedo centró su mensaje en el sentido ético de la ciencia y el papel transformador de quienes la producen.

Cortesía Unicórdoba

“El deber ser se reconoce”, expresó, al destacar que los investigadores de la institución no actúan por obligación sino por convicción.

Señaló además que la ciencia debe responder a las necesidades sociales y cuestionó los modelos de desarrollo científico que no logran resolver problemáticas como el hambre, la desigualdad o la exclusión.

A su vez planteó una reflexión de fondo sobre el propósito del conocimiento, inspirada en el pensamiento de Jürgen Habermas, y llamó a construir una ciencia que libere, que impacte y que transforme las condiciones de vida de la sociedad.

Ese enfoque se refleja en los resultados institucionales. El 49% de los docentes de tiempo completo de la universidad cuenta con categorización en Minciencias, con una distribución que incluye 1 investigador emérito, 39 senior, 58 asociados y 79 junior. Frente a la medición anterior, la institución logró avances significativos en todas las categorías, especialmente en el nivel senior, que pasó de 30 a 39 investigadores.

El crecimiento también se evidencia en la dinámica de los grupos de investigación. Actualmente, la universidad cuenta con 51 grupos activos, de los cuales 21 están en las categorías más altas del sistema nacional. En la última medición, 16 grupos ascendieron de categoría, consolidando una tendencia positiva que se viene construyendo desde 2018.

Proyección de Unicórdoba

Uno de los anuncios más relevantes que hubo en este acto tiene que ver con la proyección académica. La universidad espera cerrar el 2026 con 10 programas de doctorado y cerca de 30 maestrías propias, fortaleciendo la formación de capital humano de alto nivel y la capacidad de producción científica.

Así mismo, a través de proyectos de extensión, la institución ha logrado una cobertura territorial sin precedentes en el país. Se ejecutaron 34 proyectos externos con la participación de 127 docentes y 57 estudiantes, beneficiando a más de 3 millones de personas en 17 departamentos. A esto se suman 22 proyectos internos que han beneficiado a miles de personas en el departamento de Córdoba.

El rector destacó que ninguna universidad en Colombia, pública o privada, tiene actualmente una presencia territorial similar, lo que posiciona a la institución como un referente nacional en proyección social.