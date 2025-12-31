Con motivo de las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, la Policía Metropolitana de Barranquilla puso en marcha un plan especial de seguridad que contempla el despliegue de más de 2.300 hombres y mujeres policías en toda el área metropolitana, con el fin de garantizar la tranquilidad, la convivencia y el normal desarrollo de estas fechas festivas.

El dispositivo operativo incluye la presencia permanente de uniformados de las distintas especialidades del servicio de Policía, quienes realizan labores preventivas, disuasivas y de control en zonas residenciales, áreas comerciales, corredores viales, sectores turísticos y puntos de alta concentración de público.

Dentro de las acciones previstas se encuentran planes de registro y control, inspecciones a establecimientos abiertos al público, verificación del consumo de bebidas embriagantes, operativos para prevenir el uso, transporte y comercialización de pólvora, así como estrategias orientadas a minimizar hechos que puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Para fortalecer la capacidad de reacción y atención oportuna, la Policía Metropolitana cuenta con el apoyo de herramientas tecnológicas como el helicóptero Halcón, drones y sistemas de videovigilancia, además del trabajo articulado de sus unidades especializadas.

“El compromiso de la Policía Metropolitana de Barranquilla es acompañar a las familias barranquilleras y del área metropolitana durante el cierre del año y la llegada del Año Nuevo. Tenemos más de 2.300 hombres y mujeres policías desplegados para garantizar celebraciones seguras, en paz y con respeto por la vida”, manifestó el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Finalmente, la Policía Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, tolerancia y respeto por las normas de convivencia, evitando conductas que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas. Ante cualquier situación que afecte la seguridad, la comunidad puede comunicarse a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.

